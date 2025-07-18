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Украина рассчитывает на увеличение поддержки МВФ в 2026 году
Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подлассу.
Финансирование Украины в 2026 году
Украина рассчитывает на продолжение и возможное увеличение финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда в 2026 году. Такая необходимость обусловлена прогнозируемой потребностью государства во внешнем финансировании на уровне $40 млрд.
Как отмечалось в ходе бюджетной дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, пример сотрудничества МВФ с Аргентиной в 2025 году, когда была утверждена программа на $20 млрд, из которых $12 млрд составила первоначальная выплата, демонстрирует потенциальные возможности для Украины.
Кроме того, у Украины уже есть опыт активного сотрудничества с Фондом: для привлечения более $6 млрд в рамках программы EFF страна прошла восемь пересмотров, что свидетельствует о готовности к продолжению диалога и привлечению финансовой помощи от международных партнеров.
По имеющейся информации, нет оснований считать, что потребность Украины во внешнем финансировании в 2026 году уменьшится. Остается актуальной потребность в привлечении более $40 млрд, как об этом ранее заявлял и бывший премьер-министр Денис Шмигаль.
Также отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже выражала обеспокоенность покрытием непрофинансированной части этой суммы в размере $19 млрд.
В то же время, ответственность за решение этого вопроса должна быть не только на Европейском Союзе, а распределяться среди более широкого круга международных партнеров Украины.
Подласса также прокомментировала, что существенных изменений в структуре финансирования не ожидается. По ее словам, в 2024 году, как и во все предыдущие годы после начала полномасштабного вторжения, более 70% поступлений в государственный бюджет обеспечивала международная поддержка. И пока продолжаются активные боевые действия, такая пропорция будет сохраняться.
О траншах МВФ
Напомним, 1 июля в государственный бюджет Украины поступил девятый транш объемом около 500 млн. долларов США (373,53 млн СДР) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), которые будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных потребностей
Это результат восьмого просмотра программы сотрудничества EFF .
В рамках программы МВФ уже направил Украине 10,6 млрд долларов.
Среди обязательств Украины указаны модернизация налоговой и таможенной служб, уменьшение уклонения от налогов и гармонизация законодательства со стандартами ЕС.
Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в $1,9 млрд до конца года. На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех просмотров.