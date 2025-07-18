Украина рассчитывает на увеличение поддержки МВФ в 2026 году

Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подлассу.

Финансирование Украины в 2026 году

Украина рассчитывает на продолжение и возможное увеличение финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда в 2026 году. Такая необходимость обусловлена прогнозируемой потребностью государства во внешнем финансировании на уровне $40 млрд.

Как отмечалось в ходе бюджетной дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, пример сотрудничества МВФ с Аргентиной в 2025 году, когда была утверждена программа на $20 млрд, из которых $12 млрд составила первоначальная выплата, демонстрирует потенциальные возможности для Украины.

Кроме того, у Украины уже есть опыт активного сотрудничества с Фондом: для привлечения более $6 млрд в рамках программы EFF страна прошла восемь пересмотров, что свидетельствует о готовности к продолжению диалога и привлечению финансовой помощи от международных партнеров.

По имеющейся информации, нет оснований считать, что потребность Украины во внешнем финансировании в 2026 году уменьшится. Остается актуальной потребность в привлечении более $40 млрд, как об этом ранее заявлял и бывший премьер-министр Денис Шмигаль.

Также отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже выражала обеспокоенность покрытием непрофинансированной части этой суммы в размере $19 млрд.

В то же время, ответственность за решение этого вопроса должна быть не только на Европейском Союзе, а распределяться среди более широкого круга международных партнеров Украины.

Подласса также прокомментировала, что существенных изменений в структуре финансирования не ожидается. По ее словам, в 2024 году, как и во все предыдущие годы после начала полномасштабного вторжения, более 70% поступлений в государственный бюджет обеспечивала международная поддержка. И пока продолжаются активные боевые действия, такая пропорция будет сохраняться.

О траншах МВФ

Напомним, 1 июля в государственный бюджет Украины поступил девятый транш объемом около 500 млн. долларов США (373,53 млн СДР) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), которые будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных потребностей

Это результат восьмого просмотра программы сотрудничества EFF .

В рамках программы МВФ уже направил Украине 10,6 млрд долларов.

Среди обязательств Украины указаны модернизация налоговой и таможенной служб, уменьшение уклонения от налогов и гармонизация законодательства со стандартами ЕС.

Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в $1,9 млрд до конца года. На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех просмотров.