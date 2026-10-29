Доходи через онлайн-платформи оподатковуватимуть по-новому з 2027 року

З 1 січня 2027 року в Україні запрацюють нові правила оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи. Для користувачів Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb та інших сервісів передбачено єдиний податковий платіж у розмірі 10%, який утримуватиме та перераховуватиме до бюджету сама платформа.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

29 жовтня Державна податкова служба приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA).

Це створює правову основу для обміну даними між Україною та іншими країнами про доходи користувачів цифрових платформ.

Приєднання до угоди було необхідною умовою для набрання чинності відповідними положеннями Податкового кодексу.

Норми щодо міжнародного обміну інформацією набудуть чинності з 1 листопада 2026 року, а нове оподаткування доходів через платформи почне застосовуватися з 1 січня 2027 року.

Податок становитиме 10%

Нові правила передбачають єдиний платіж у розмірі 10% податку на доходи фізичних осіб. Додатковий військовий збір із таких доходів не стягуватиметься.

Зараз загальне податкове навантаження на доходи фізичних осіб становить 23% — 18% ПДФО та 5% військового збору.

Податковим агентом стане оператор цифрової платформи. Він самостійно утримуватиме податок із доходу користувача та перераховуватиме кошти до бюджету.

Фізичним особам при цьому не потрібно буде самостійно подавати декларацію щодо таких доходів.

Спеціальним режимом зможуть скористатися громадяни, які працюють без найманих працівників, не торгують підакцизними товарами та мають річний дохід у межах 834 мінімальних зарплат — близько 7,2 млн грн за показниками 2026 року.

Продаж особистих речей до €2000 — без податку

Для продажу товарів через цифрові платформи встановлюється неоподатковуваний поріг у €2000 доходу на рік.

Таким чином, разовий продаж особистих або вживаних речей у межах цієї суми не оподатковуватиметься. Кількість таких операцій не обмежується.

Нові правила поширюватимуться як на українські, так і на іноземні цифрові платформи, що працюють на українському ринку, зокрема сервіси перевезень, доставки, оренди житла та продажу товарів.

Оператори таких платформ мають стати на облік у Державній податковій службі до кінця 2026 року.

Нагадаємо, у травні парламентський Податковий комітет схвалив нові правила для цифрових платформ. Тоді очікуваний фіскальний ефект від нової системи оцінювали приблизно у 14 млрд грн на рік.