Українці масово скаржаться на непрацюючий електронний кабінет платника податків

Українці з початку тижня масово скаржаться на непрацюючий електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби за адресою cabinet.tax.gov.ua.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Ресурс тотально не завантажується, що підтверджують і профільні телеграм-канали для ФОПів.

"Шановні нові керівники ДПС, отримую десятки звернень від платників щодо проблем із роботою електронного кабінету з суботи. Давайте почнемо ваші реформи з іншого. Прошу негайно налагодити роботу і прокомунікувати з людьми причини тривалого збою в роботі сервісу та строки його усунення", - написав Гетманцев.

При цьому офіційний сайт ДПС (tax.gov.ua) працює у стандартному режимі, але там не повідомляється, коли запрацює кабінет платника податків.

Там можна лише знайти інформацію про те, що його роботу призупиняли з 00:00 години 24 жовтня до ранку 26-го для регламентних та технічних робіт. Але немає жодного слова про завершення всього цього ремонту.

Наслідки для бізнесу

Водночас, зараз має відбуватися оплата багатьох податків і у бізнесу через непрацюючий ресурс можуть виникати проблеми.

До 29 жовтня юрособам потрібно сплатити авансові внески з транспортного податку за III квартал, а 30 жовтня компанії сплачують великий перелік податків та зборів за вересень/жовтень 2026 року:

акцизний податок;

плата за землю (земельний податок та/або орендна плата за державні/комунальні ділянки);

ПДФО та військовий збір із нарахованого, але не виплаченого доходу;

рентна плата за користування надрами, радіочастотним ресурсом, транспортування нафти/аміаку;

авансові внески з податку на прибуток;

єдиний податок для юридичних осіб та ФОП 4-ї групи за ІІІ квартал 2026 року.

Нагадаємо, за січень – вересень 2026 року найбільшу частку сплати до зведеного бюджету України забезпечили чотири сфери економіки. Лідером за часткою у загальній сумі сплачених податків, зборів і платежів стала переробна промисловість - 17,9%.