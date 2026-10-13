Чотири галузі забезпечили понад половину податкових надходжень України: хто сплатив найбільше

За січень – вересень 2026 року найбільшу частку сплати до зведеного бюджету України забезпечили чотири сфери економіки. Лідером за часткою у загальній сумі сплачених податків, зборів і платежів стала переробна промисловість — 17,9%.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.

На підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів припало 16,6%. Внесок галузі державного управління, оборони та обов'язкового соціального страхування становив 12,3%, а частка фінансової та страхової діяльності сягнула 10,1%.

Загалом ці чотири галузі забезпечили 56,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету за дев’ять місяців 2026 року.

Динаміка зростання

Порівняно із січнем – вереснем 2025 року чотири галузі збільшили сплату податків на десятки мільярдів гривень:

переробна промисловість — на 47,3 млрд грн, або 17,3%;

оптова та роздрібна торгівля — на 38,4 млрд грн, або 14,9%;

фінансова та страхова діяльність — на 36,8 млрд грн, або 25,7%;

державне управління й оборона та обов’язкове соціальне страхування — на 34,9 млрд грн, або 18,9%.

Найвищий темп зростання сплати податків серед цих галузей зафіксували у фінансовому та страховому секторі — 25,7%. Водночас найбільше додаткових коштів у гривневому вимірі забезпечила переробна промисловість.

Нагадаємо, за січень–серпень на переробну промисловість припало 17,9% усіх сплачених податків, зборів та інших платежів.