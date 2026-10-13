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Четыре отрасли обеспечили более половины налоговых поступлений Украины: кто заплатил больше всего

гривны
Переработка и торговля стали главными источниками поступлений в сводный бюджет / Shutterstock

За январь — сентябрь 2026 наибольшую долю уплаты в сводный бюджет Украины обеспечили четыре сферы экономики. Лидером по доле в общей сумме уплаченных налогов, сборов и платежей стала перерабатывающая промышленность – 17,9%.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

На предприятия оптовой и розничной торговли, а также на ремонт автотранспортных средств и мотоциклов пришлось 16,6%. Вклад отрасли государственного управления, обороны и обязательного социального страхования составил 12,3%, а доля финансовой и страховой деятельности составила 10,1%.

В целом, эти четыре отрасли обеспечили 56,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет за девять месяцев 2026 года.

Динамика роста

По сравнению с январем - сентябрем 2025 четыре отрасли увеличили уплату налогов на десятки миллиардов гривен:

  • перерабатывающая промышленность – на 47,3 млрд грн, или 17,3%;
  • оптовая и розничная торговля – на 38,4 млрд грн, или 14,9%;
  • финансовая и страховая деятельность - на 36,8 млрд грн, или 25,7%;
  • государственное управление и оборона и обязательное социальное страхование – на 34,9 млрд грн, или 18,9%.

Самый высокий темп роста уплаты налогов среди этих отраслей зафиксирован в финансовом и страховом секторе — 25,7%. В то же время больше дополнительных средств в гривневом измерении обеспечила перерабатывающая промышленность.

Напомним, за январь-август на перерабатывающую промышленность пришлось 17,9% всех уплаченных налогов, сборов и других платежей.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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