МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины, инфляцию и безработицу к 2027 году

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста реального ВВП Украины на уровне 1% в 2026 году и ожидает ускорения экономики до 3,5% в 2027 году. Такие оценки представлены в октябрьском отчете World Economic Outlook (WEO).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Как изменялись прогнозы МВФ

В июне 2026 г. МВФ снизил прогноз роста украинского ВВП на текущий год до 1–1,6%. Для сравнения, в апрельском отчете WEO Фонд ожидал роста на уровне 2%, а при утверждении новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в конце февраля прогнозировал показатель в пределах 1,8–2,5%.

Ожидание по отношению к 2027 году МВФ пересмотрел во время второго пересмотра программы в июне-июле, спрогнозировав ускорение экономического роста до 3,5%. В октябрьском отчете эту оценку подтвердили.

Инфляция и дефицит текущего счета

Фонд также оставил без изменений предварительные прогнозы по другим ключевым макроэкономическим показателям Украины.

В частности, инфляция, в 2025 году составлявшая 8%, по итогам 2026 года может ускориться до 10,5%. В 2027 году МВФ ожидает ее понижения до 8%.

Прогноз по дефициту текущего счета платежного баланса предполагает постепенное сокращение показателя. Если в 2025 году он составлял 16% ВВП, то в 2026-м ожидается на уровне 11%, а в 2027-м — 4,7% ВВП.

На рынке труда динамика, по оценкам Фонда, будет неоднозначна. Уровень безработицы должен снизиться с 11,6% в 2025 году до 10,2% в 2026-м, однако в следующем году может снова вырасти до 11,3%.

Как оценивают перспективы другие аналитики

Прогнозы других международных учреждений и украинских аналитиков более сдержанны относительно перспектив роста экономики Украины.

Всемирный банк на прошлой неделе ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2027 году с 4 до 1,5%. В то же время, оценку на 2026 год он сохранил на уровне 1,2%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в конце сентября также пересмотрел свои ожидания: прогноз роста ВВП Украины на 2026 год снизился до 1,5%, а на 2027 год — до 2,5%.

Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в конце сентября заявил о возможности дальнейшего ухудшения правительственного прогноза. По его словам, оценку роста ВВП в 2027 году может снизить с 1,3% до 0,8–1%, а прогноз на 2026 год — с 1,6% до 0,5%.

Национальный банк Украины также усугубил оценку экономической динамики. НБУ ожидает рост реального ВВП в 2026 году на 1,1–1,2% против предварительной отметки в 1,8%.

Еще более пессимистический сценарий представила инвестиционная компания Dragon Capital. Ее обновленный макроэкономический прогноз предполагает сокращение ВВП Украины на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027 году. До эскалации войны в июле компания ожидала роста экономики на 1,5% и 0,5% соответственно.

Таким образом, МВФ сохраняет ожидания ускорения экономического роста Украины в 2027 году, в то время как прогнозы других учреждений свидетельствуют о более существенных рисках для восстановления экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ предупредил об угрозах для мировой экономики. Утверждается, что из-за сочетания нескольких дестабилизирующих факторов мировая экономика оказалась под угрозой. Высокие цены на энергоносители разгоняют инфляцию и увеличивают госдолги стран.