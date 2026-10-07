МВФ предупредил об угрозах мировой экономики: высокие цены на энергоносители, долги и бум ШИ

Мировая экономика оказалась под угрозой из-за сочетания нескольких дестабилизирующих факторов.

Как информирует Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина", об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева,

По словам главы фонда, глобальная экономика испытывает давление двух противоположных сил: энергетического шока из-за сокращения предложения и стремительного роста спроса на фоне масштабного развития искусственного интеллекта. Совокупный эффект этих факторов существенно отличается в зависимости от региона.

Главные вызовы

Согласно новому обзору мировой экономики (WEO), который МВФ опубликует на следующей неделе, наибольший удар в этом году терпят страны, охваченные военными действиями. Среди них Георгиева отдельно выделила Украину и регион Персидского залива.

Менее масштабное, но ощутимое замедление фиксируется и в других уязвимых государствах, которые зависят от импорта энергоносителей и имеют ограниченные возможности бюджетной и монетарной политики для амортизации подобных потрясений.

В то же время, нефтяной фактор продолжает создавать системное давление: цены на нефть держатся на уровне около $100 за баррель .

Постоянно высокие цены на энергоносители разгоняют инфляцию.

Возрастают процентные ставки и доходность государственных облигаций.

Усиливается давление на бюджетные дефициты, государственный долг и расходы по его обслуживанию.

Бум инвестиций в искусственный интеллект

Противоположным фактором, поддерживающим экономический рост в отдельных странах, стал бум инвестиций в искусственный интеллект. По оценкам МВФ этот сектор превращается в ключевой элемент глобальной экономики.

"Мировые инвестиции в ИИ по ВВП достигнут и, вероятно, превысят уровень вложений в строительство железных дорог, электросетей или телекоммуникационных сетей", - отметила Георгиева.

Она добавила, что на оборудование для ИИ и сопутствующей технологической продукции уже приходится более 10% мировой торговли товарами, и этот показатель продолжает расти. Наибольшую поддержку такого спроса получают экономики США, Китая и Индии.

Напомним, что в июле МВФ прогнозировал рост мировой экономики на уровне 3% в 2026 году и 3,4% в 2027 году. В то же время, для Украины прогнозировался рост ВВП будет составлять лишь 0,5% ежегодно в 2026-2028 годах. Инфляция в 2026 году может составить 12,5%, а дефицит бюджета без грантов — 23,5% ВВП.