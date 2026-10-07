МВФ попередив про загрози для світової економіки: високі ціни на енергоносії, борги та бум ШІ

Світова економіка опинилася під загрозою через поєднання кількох дестабілізуючих факторів. Високі ціни на енергоносії розганяють інфляцію та збільшують держборги країн.

Як інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна", про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва,

За словами очільниці фонду, глобальна економіка відчуває тиск двох протилежних сил: енергетичного шоку через скорочення пропозиції та стрімкого зростання попиту на тлі масштабного розвитку штучного інтелекту. Сукупний ефект від цих чинників суттєво відрізняється залежно від регіону.

Головні виклики

Згідно з новим оглядом світової економіки (WEO), який МВФ опублікує наступного тижня, найбільшого удару цього року зазнають країни, охоплені воєнними діями. Серед них Георгієва окремо виділила Україну та регіон Перської затоки.

Менш масштабне, проте відчутне уповільнення фіксується й в інших вразливих державах, які залежать від імпорту енергоносіїв і мають обмежені можливості бюджетної та монетарної політики для амортизації подібних потрясінь.

Водночас нафтовий фактор продовжує створювати системний тиск: ціни на нафту тримаються на рівні близько $100 за барель.

Постійно високі ціни на енергоносії розганяють інфляцію.

Зростають процентні ставки та дохідність державних облігацій.

Посилюється тиск на бюджетні дефіцити, державний борг та витрати на його обслуговування.

Бум інвестицій у штучний інтелект

Протилежним чинником, що підтримує економічне зростання в окремих країнах, став бум інвестицій у штучний інтелект. За оцінками МВФ, цей сектор перетворюється на ключовий елемент глобальної економіки.

"Світові інвестиції в ШІ щодо ВВП досягнуть і, ймовірно, перевищать рівень вкладень у будівництво залізниць, електромереж або телекомунікаційних мереж", — зазначила Георгієва.

Вона додала, що на обладнання для ШІ та супутню технологічну продукцію вже припадає понад 10% світової торгівлі товарами, і цей показник продовжує зростати. Найбільшу підтримку від такого попиту отримують економіки США, Китаю та Індії.

Нагадаємо, що у липні МВФ прогнозував зростання світової економіки на рівні 3% у 2026 році та 3,4% у 2027 році. Водночас для України прогнозувалося зростання ВВП становитиме лише 0,5% щороку у 2026-2028 роках. Інфляція у 2026 році може сягнути 12,5%, а дефіцит бюджету без грантів — 23,5% ВВП.