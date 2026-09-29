МВФ прогнозирует Украине дефицит финансирования в $54 млрд к 2029 году

К 2029 году дефицит финансирования Украины может достичь 54 млрд долларов, поскольку страна нуждается в дополнительных средствах от партнеров для отражения российского вторжения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По оценкам МВФ, наибольший разрыв в финансировании ожидается в следующем году – от 30 млрд до 35 млрд долларов. В 2028 году дефицит будет составлять 17 млрд долларов, а в 2029 году уменьшится до 2 млрд долларов. В то же время источники агентства отмечают, что эти показатели еще могут измениться.

Переговоры доноров в Брюсселе

Во вторник международные доноры Украины собрались в Брюсселе, чтобы ускорить переговоры по оказанию помощи.

Ранее в этом году Европейский Союз согласовал пакет кредитов на 102 млрд. долларов (90 млрд. евро) и теперь призывает партнеров выполнить обязательства и предоставить еще 34 млрд. долларов (30 млрд. евро) на этот и последующие годы.

В то же время Европейская комиссия и МВФ призывают украинские власти выполнять план реформ. Это необходимо для разблокирования международной помощи и улучшения контроля использования средств.

Страны ЕС продолжают обсуждать предоставление средств Киеву, поскольку ожидают, что война будет продолжаться и в следующем году, а военные действия с обеих сторон усилились за последние месяцы. Часть государств блока снова предлагает использовать 238 млрд долларов (210 млрд евро) обездвиженных в Европе активов Центробанка РФ, остальные выступают за выпуск общего долга.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине на 2027 год понадобится 52,6 млрд долларов внешней помощи, и значительная часть этой суммы пока остается непокрытой.