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Потребность в $52,6 млрд: сколько средств понадобится Украине на 2027 год

Доллары
Сколько средств понадобится Украине на 2027 год / Depositphotos

Украине на 2027 год понадобится 52,6 млрд долларов внешней помощи, и значительная часть этой суммы пока остается непокрытой.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

В ходе неформального заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) в Дублине глава ведомства провел двусторонние встречи с руководителями финансовых министерств ключевых стран-партнеров — Ирландии, Швеции, Великобритании, Франции и Дании, а также отдельные переговоры с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной.

Главным вопросом диалога стало привлечение международной помощи для покрытия расходов государственного бюджета.

В текущем году Украина уже привлекла 31,3 млрд. долларов внешнего финансирования, из которых до 18 млрд. евро предоставил Европейский Союз в рамках программ Ukraine Facility и Ukraine Support Loan.

Российские активы, убытки от обстрелов и реформы

Министр подчеркнул, что закрывать финансовую дыру нельзя только на средства граждан и бизнеса. Для этого нужны три вещи:

  • Деньги России: Марченко призвал создать общий механизм в ЕС, чтобы пустить на помощь Украине обездвиженные активы Центробанка РФ и защитить европейскую финансовую систему от судебных рисков;
  • Убытки экономики: из-за постоянных российских ударов по портам и критическим объектам экспорт падает — только за июль страна потеряла около 800 млн долларов, а к концу года потери могут достичь 4,8 млрд долларов;
  • Домашняя задача: Верховная Рада уже приняла в первом чтении 7 необходимых законов (о налогах на посылки, банкротстве бизнеса, реформе НКРЭКУ и т.п.), а законопроект о налогообложении цифровых платформ ждет подписи президента.

Дополнительным источником покрытия дефицита может стать расширение вкладов партнеров в мультипликационный механизм Всемирного банка SPUR 2.0.

Напомним, бюджетная ситуация в Украине остается самой сложной с 2022 года. По словам главы Минфина Сергея Марченко, у государства возникли проблемы с ликвидностью на фоне стремительного роста потребностей во внешнем финансировании для покрытия военных расходов.

Автор:
Максим Кольц

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