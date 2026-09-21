Потреба у $52,6 млрд: скільки коштів знадобиться Україні на 2027 рік

Україні на 2027 рік знадобиться 52,6 млрд доларів зовнішньої допомоги, і значна частина цієї суми поки що залишається непокритою.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Упродовж неформального засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN) у Дубліні, очільник відомства провів двосторонні зустрічі з керівниками фінансових міністерств ключових країн-партнерів — Ірландії, Швеції, Великої Британії, Франції та Данії, а також окремі переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Головним питанням діалогу стало залучення міжнародної допомоги для покриття видатків державного бюджету.

У поточному році Україна вже залучила 31,3 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких до 18 млрд євро надав Європейський Союз у межах програм Ukraine Facility та Ukraine Support Loan.

Російські активи, збитки від обстрілів та реформи

Міністр наголосив, що закривати фінансову діру не можна лише коштом громадян та бізнесу. Для цього потрібні три речі:

Гроші Росії: Марченко закликав створити спільний механізм у ЄС, щоб пустити на допомогу Україні знерухомлені активи Центробанку РФ і захистити європейську фінансову систему від судових ризиків;

Збитки економіки: через постійні російські удари по портах та критичних об'єктах експорт падає — лише за липень країна втратила близько 800 млн доларів, а до кінця року втрати можуть сягнути 4,8 млрд доларів;

Домашнє завдання: Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні 7 необхідних законів (про податки на посилки, банкрутство бізнесу, реформу НКРЕКП тощо), а законопроєкт про оподаткування цифрових платформ чекає на підпис президента.

Додатковим джерелом покриття дефіциту може стати розширення внесків партнерів до мультиплікативного механізму Світового банку SPUR 2.0.

Нагадаємо, бюджетна ситуація в Україні залишається найскладнішою з 2022 року. За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, у державі виникли проблеми з ліквідністю на тлі стрімкого зростання потреб у зовнішньому фінансуванні для покриття воєнних видатків.