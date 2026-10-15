Бізнес різко погіршив очікування: компанії прогнозують спад виробництва і скорочення працівників

Український бізнес суттєво погіршив очікування щодо найближчих 12 місяців. Індекс ділових очікувань підприємств у третьому кварталі 2026 року знизився до 100,8% зі 107% кварталом раніше. Компанії очікують скорочення виробництва товарів і послуг в Україні, погіршення власного фінансового стану та подальшого зменшення кількості працівників.

Про це інформує Dilo з посиланням на результати опитування НБУ.

Попри погіршення настроїв, індекс ділових очікувань залишається трохи вище нейтральної позначки у 100%, що свідчить про очікування лише незначного пожвавлення ділової активності.

Оптимістичні прогнози зберегли підприємства 11 областей і більшості видів економічної діяльності. Бізнес очікує збільшення інвестицій у машини, обладнання та інвентар, а також зростання обсягів реалізації продукції, хоча темпи цього зростання різко сповільнилися.

Так, баланс очікувань щодо реалізації продукції на наступні 12 місяців знизився до 4% із 18,4% у другому кварталі, а щодо експорту — до 2% із 17%.

Бізнес очікує скорочення виробництва та працівників

Оцінки щодо виробництва товарів і послуг в Україні погіршилися. Баланс відповідей становив мінус 11,9% проти мінус 7,6% кварталом раніше.

Негативні очікування зафіксували підприємства майже всіх видів діяльності. Винятком стали компанії енерго- та водопостачання, які не очікують змін.

Підприємства також прогнозують подальше скорочення кількості працівників. Баланс відповідей становив мінус 6,7%. Найбільше зменшувати персонал очікують у добувній промисловості.

Головним фактором, який заважає бізнесу нарощувати виробництво, залишаються воєнні дії та їхні наслідки. Серед ключових проблем компанії також називають брак кваліфікованих працівників.

Долар очікують по 46,9 грн

Інфляційні очікування бізнесу майже не змінилися. Середня очікувана інфляція на наступні 12 місяців становить 11,5% проти 11,6% у попередньому опитуванні.

Водночас курсові очікування дещо погіршилися. Підприємства прогнозують середній курс на рівні 46,90 грн за долар та 54,85 грн за євро. У другому кварталі вони очікували відповідно 46,12 грн та 54,42 грн.

Воєнні дії та їхні наслідки назвали головним фактором зростання цін 85,5% опитаних. Серед інших вагомих чинників — валютний курс та виробничі витрати.

Погіршилися й оцінки власного фінансово-економічного стану підприємств. Баланс поточних оцінок становив мінус 7% проти мінус 5,1% кварталом раніше, а очікувань на наступний рік — мінус 4,3% проти мінус 2,4%.

Водночас бізнес продовжує планувати інвестиції. Баланс очікувань щодо вкладень у машини та обладнання становить 10,4%, у будівельні роботи — 0,5%. Частка компаній, які планують залучати іноземні інвестиції, зросла до 21,4% із 20,3%.

Брати банківські кредити протягом найближчого часу планують 35,6% опитаних компаній. При цьому 86,9% із них орієнтуються на позики у гривні.

Нагадаємо, у другому кварталі український бізнес, навпаки, покращив очікування щодо ділової активності: індекс ділових очікувань зріс до 107% проти 105,8% у першому кварталі.