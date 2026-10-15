Бізнес зможе встановлювати сонячні станції без власних інвестицій: як це зробити

Постачальник енергоресурсів YASNO разом із міжнародними партнерами планує до кінця 2026 року створити фонд обсягом до €100 млн. Кошти спрямують на сонячні електростанції та системи накопичення енергії для українського бізнесу, який не має або не хоче вкладати у такі проєкти власні гроші.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву генерального директора YASNO Сергія Коваленка, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, створення фонду перебуває на фінальній стадії. Наразі компанія оформлює юридичні документи з кількома партнерами, серед яких є фінансові установи.

Модель передбачає, що YASNO за залучені кошти будуватиме для клієнтів сонячні електростанції або встановлюватиме системи накопичення енергії. Через певний час обладнання переходитиме замовнику за моделлю, подібною до лізингу.

Таким чином, компанії зможуть розвивати власну генерацію та накопичення електроенергії без значних початкових капіталовкладень.

"Ці гроші підуть нашим клієнтам, які хочуть побудувати у себе "сонце" або батарейки, але не мають чи не хочуть витрачати свої гроші", – пояснив Коваленко.

Назви партнерів YASNO поки не розкриває до остаточного оформлення фонду. Публічно оголосити про його створення компанія планує наприкінці року.

Водночас бізнес уже може подавати заявки на такі проєкти, оскільки їх підготовка та реалізація потребують часу.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко розповідав, що енергонезалежність стала для бізнесу умовою виживання, а попит на сонячні електростанції та системи накопичення енергії зростав на тлі відключень та подорожчання електроенергії.