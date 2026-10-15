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Бизнес сможет устанавливать солнечные станции без собственных инвестиций: как это сделать

Одна из СЭС в Черниговской области
Бизнес сможет устанавливать солнечные станции без собственных инвестиций

Поставщик энергоресурсов YASNO вместе с международными партнерами планирует до конца 2026 года создать фонд объемом до €100 млн. Средства будут направлены на солнечные электростанции и системы накопления энергии для украинского бизнеса, не имеющего или не желающего вкладывать в такие проекты собственные деньги.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление генерального директора YASNO Сергея Коваленко, которое цитирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, создание фонда находится на финальной стадии. В настоящее время компания оформляет юридические документы с несколькими партнерами, среди которых есть финансовые учреждения.

Модель предполагает, что YASNO за привлеченные средства будет строить для клиентов солнечные электростанции или установить системы накопления энергии. Через некоторое время оборудование будет переходить заказчику по модели, похожей на лизинг.

Таким образом, компании смогут развивать собственное генерирование и накопление электроэнергии без значительных начальных капиталовложений.

"Эти деньги пойдут нашим клиентам, которые хотят построить у себя "солнце" или батарейки, но не должны или не хотят тратить свои деньги", – объяснил Коваленко.

Названия партнеров YASNO пока не раскрывает до окончательного оформления фонда. Публично объявить о его создании компания планирует в конце года.

В то же время бизнес уже может подавать заявки на такие проекты, поскольку их подготовка и реализация требуют времени.

Напомним, ранее CEO YASNO Сергей Коваленко рассказывал, что энергонезависимость стала для бизнеса условием выживания, а спрос на солнечные электростанции и системы накопления энергии рос на фоне отключений и удорожания электроэнергии.

Автор:
Татьяна Гойденко

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