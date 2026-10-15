Бизнес резко ухудшил ожидания: компании прогнозируют спад производства и сокращение работников

Украинский бизнес существенно ухудшил ожидания в ближайшие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий предприятий в третьем квартале 2026 г. снизился до 100,8% со 107% кварталом ранее. Компании ожидают сокращение производства товаров и услуг в Украине, ухудшение собственного финансового положения и дальнейшее уменьшение численности работников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на результаты опроса НБУ.

Несмотря на ухудшение настроений, индекс деловых ожиданий остается несколько выше нейтральной отметки на 100%, что свидетельствует об ожидании лишь незначительного оживления деловой активности.

Оптимистические прогнозы сохранили предприятия 11 областей и большинства видов экономической деятельности. Бизнес ожидает увеличения инвестиций в машины, оборудование и инвентарь, а также рост объемов реализации продукции, хотя темпы роста резко замедлились.

Так, баланс ожиданий по реализации продукции на следующие 12 месяцев снизился до 4% с 18,4% во втором квартале, а по экспорту — до 2% с 17%.

Бизнес ожидает сокращение производства и работников

Оценки производства товаров и услуг в Украине ухудшились. Баланс ответов составил минус 11,9% против минус 7,6% кварталом ранее.

Нехорошие ожидания зафиксировали компании практически всех видов деятельности. Исключением стали компании энерго- и водоснабжения, не ожидающие изменений.

Предприятия также прогнозируют дальнейшее сокращение численности работников. Баланс ответов составил минус 6,7%. Больше уменьшать персонал ожидают в добывающей промышленности.

Главным фактором, мешающим бизнесу наращивать производство, остаются военные действия и их последствия. Среди ключевых проблем компании также называют нехватку квалифицированных работников.

Доллар ожидают по 46,9 грн

Инфляционные ожидания бизнеса почти не изменились. Средняя ожидаемая инфляция на следующие 12 месяцев составляет 11,5% против 11,6% в предварительном опросе.

В то же время, курсовые ожидания несколько ухудшились. Предприятия прогнозируют средний курс на уровне 46,90 за доллар и 54,85 за евро. Во втором квартале они ожидали соответственно 46,12 грн. и 54,42 грн.

Военные действия и последствия назвали главным фактором роста цен 85,5% опрошенных. Среди других значимых факторов — валютный курс и производственные затраты.

Ухудшились и оценки финансово-экономического состояния предприятий. Баланс текущих оценок составил минус 7% против минус 5,1% кварталом ранее, а ожиданий на следующий год - минус 4,3% против минус 2,4%.

В то же время, бизнес продолжает планировать инвестиции. Баланс ожиданий вложений в машины и оборудование составляет 10,4%, в строительные работы — 0,5%. Доля компаний, планирующих привлекать иностранные инвестиции, выросла до 21,4% с 20,3%.

Братья банковские кредиты в ближайшее время планируют 35,6% опрошенных компаний. При этом 86,9% из них ориентируются на ссуды в гривне.

Напомним, во втором квартале украинский бизнес, напротив, улучшил ожидания относительно деловой активности : индекс деловых ожиданий вырос до 107% против 105,8% в первом квартале.