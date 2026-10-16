Бізнес під обстрілами. Як українські компанії змінюють стратегії, щоб вистояти

6-9 жовтня на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшов Forum EFBM 4.0 Resilience & Sustainability. Це важлива подія, яка об’єднує представників Уряду, бізнесу, фінансового сектору, міжнародних організацій та академічних кіл для обговорення ключових викликів, що формують економічний розвиток України. На форумі відбулася панельна дискусія "Стійкість як стратегія бізнесу", яку модерувала голова правління банку "Південний" Алла Ванецьянц. Участь у ній взяли CEO Terra Food Вікторія Кайлюк, власник мереж "Цитрус" та Yabluka Артур Гатунок, а також власник і CEO "Пожмашини" Олег Авер’янов.

Банк "Південний" долучився до форуму в межах довгострокової співпраці з економічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де реалізує освітній проєкт Academic Hub Pivdenny.

Основне питання модератора до учасників було про те, які рішення щодня ухвалюють власники різних бізнесів, щоби продовжувати виконувати замовлення, утримувати працівників і отримувати бажані результати?

За словами власника мереж "Цитрус" та Yabluka Артура Гатунка, найбільші виклики – це обстріли складів і перебудова логістики. Його мережі разом налічують понад 100 магазинів і п’ять складів.

"Компанія розвиває IT-рішення для електронної комерції та офлайн-магазинів, щоби пришвидшити процеси й підвищити ефективність роботи працівників, – зазначив Артур Гатунок. – Додатковий тиск створюють дефіцит кадрів, мобілізація та зростання зарплат. А також – безпека персоналу".

Важлива частина управління – делегування відповідальності, зазначає Гатунок. За словами підприємця, керівники на місцях повинні мати достатньо свободи для ухвалення рішень, а власник – допомагати їм у складних ситуаціях.

Власник і CEO "Пожмашини" Олег Авер’янов у свою чергу розповів, як впливають перебої з електроенергією на промислові підприємства – вони створюють не лише додаткові витрати, а й ризик невиконання виробничих планів.

За його словами, щоби зменшити залежність від відключень, компанія використовує генератори. А у 2026 році за допомогою банку-партнера "Південний" розвивала сонячну генерацію та встановлювала накопичувачі енергії.

Проте навіть енергонезалежність не розв’язує іншої проблеми – непередбачуваності державних закупівель, зазначає Олег Авер’янов. За словами підприємця, пожежна техніка є продукцією, основним замовником якої виступає держава. Водночас платежі за державними замовленнями затримуються, а довгострокового планування закупівель бракує.

CEO Групи компаній Terra Food Вікторія Кайлюк також поділилася викликами, з якими сьогодні стикається компанія. Одним із них стали обмеження у доступі до енергетичних ресурсів. За її словами, компанії довелось активніше переходити на альтернативні та безперервні джерела живлення. Інший виклик загострився наприкінці літа – логістика. Потрібно було оперативно перебудовувати канали постачання та відносини з партнерами, покупцями й постачальниками.

Terra Food використовує державні програми підтримки й фінансові інструменти комерційних банків, додає Кайлюк. Серед іншого, компанія розраховує на розширення доступу великого бізнесу до фінансування, яке дозволить інвестувати у виробництво та підвищувати ефективність.

Підсумовуючи дискусію, головний меседж модератора для студентів прозвучав так: сьогодні стійкість бізнесу визначається не лише швидкістю адаптації та пошуком альтернативних рішень, а й упевненістю у власній справі, команді та майбутньому країни. Адже залишатися в строю й розвиватися вдається тим, хто продовжує працювати й вірить у перемогу.