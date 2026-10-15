Британія передає Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow

Велика Британія передає Україні додаткову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Лондон розраховує, що вони допоможуть Україні протидіяти російським військовим операціям, спрямованим проти цивільної та енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, поповнення українських запасів Storm Shadow обговорювали прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та президент України Володимир Зеленський під час його візиту до Лондона 15 жовтня.

Про передачу нової партії ракет публічно не оголошували, а її кількість не розкривається. Британський уряд також не повідомляє, скільки Storm Shadow загалом було передано Україні від початку війни.

За словами співрозмовників Bloomberg, у Лондоні вважають використання Україною далекобійної зброї проти російських об'єктів, причетних до ударів по цивільному населенню та інфраструктурі, оборонними діями.

Британія також не вважає, що Україна повинна припиняти удари по території Росії, поки Москва продовжує атаки на українські об'єкти. Це відрізняється від позиції адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вимагала від Києва припинити атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи.

Storm Shadow виробляє компанія MBDA. Це високоточна крилата ракета повітряного базування з дальністю понад 250 км, яка летить на малій висоті й призначена для ураження захищених військових та промислових цілей.

Велика Британія постачає такі ракети Україні з 2023 року. Наприкінці 2024 року українські військові вперше застосували їх для ударів по військових цілях на території Росії.

Нагадаємо, у серпні Велика Британія дозволила MBDA передати Україні технології для виробництва ракет SCALP. Це має відкрити шлях до створення української складальної лінії для цих ракет.