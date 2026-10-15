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Великобритания передает Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow

ракета Storm Shadow
Великобритания передает Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow / Shutterstock

Великобритания передает Украине дополнительную партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Лондон рассчитывает, что они помогут Украине противодействовать российским военным операциям, направленным против гражданской и энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, пополнение украинских запасов Storm Shadow обсуждали премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский во время его визита в Лондон 15 октября.

О передаче новой партии ракет публично не объявлялось, а ее количество не раскрывается. Британское правительство также не сообщает, сколько Storm Shadow в целом было передано Украине с начала войны.

По словам собеседников Bloomberg, в Лондоне считают использование Украиной дальнобойного оружия против российских объектов, причастных к ударам по гражданскому населению и инфраструктуре оборонными действиями.

Великобритания также не считает, что Украина должна прекращать удары по территории России, пока Москва продолжает атаки на украинские объекты. Это отличается от позиции администрации президента США Дональда Трампа, требовавшей от Киева прекратить атаки беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Storm Shadow производит компания MBDA. Это высокоточная крылатая ракета воздушного базирования с дальностью более 250 км, летящая на малой высоте и предназначенная для поражения защищенных военных и промышленных целей.

Великобритания поставляет такие ракеты Украине с 2023 года. В конце 2024 г. украинские военные впервые применили их для ударов по военным целям на территории России.

Напомним, в августе Великобритания разрешила MBDA передать Украине технологии для производства ракет SCALP. Это должно открыть путь к созданию украинской сборочной линии для этих ракет.

Автор:
Татьяна Гойденко

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