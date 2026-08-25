Украина будет собирать SCALP: какие технологии передадут партнеры и сколько ракет реально изготовить

Великобритания разрешила компании MBDA передать Украине засекреченные данные о британских компонентах дальнобойной ракеты SCALP. Вместе с ранее предоставленной французской лицензией, это открывает путь к созданию украинской сборочной линии.

Однако речь идет не о готовом комплекте чертежей или полностью автономном производстве Storm Shadow. Стороны пока не назвали ни перечень технологий, которые получит Украина, ни часть локализации, бюджет проекта, дату сборки первой ракеты или годовую мощность будущей линии.

Delo.ua разобралось, что именно согласовали Лондон и Париж, чем SCALP отличается от украинских дальнобойных дронов и ракет, а также сколько таких боеприпасов реально можно будет производить в Украине.

Что действительно разрешила передать Британия

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время визита в Киев 24 августа объявил, что правительство разрешило MBDA раскрыть засекреченную информацию о британских компонентах SCALP. Это должно помочь Франции и Украине создать "локальные сборочные линии" ракеты.

Решение Лондона следует рассматривать не как передачу готовой технологии, а как разрешение на контролируемый доступ к закрытой документации. Речь идет не о публичном обнародовании чертежей.

Данное решение дополняет договоренность Киева с Парижем. Еще 14 июля Франция официально разрешила лицензионное производство SCALP в Украине "как можно скорее и до конца 2026 года". Ранее Delo.ua писало о переговорах по интеллектуальной собственности, открытию производства и юридическим условиям лицензии.

Однако Франция не могла самостоятельно передать все технологии. SCALP является общим франко-британским изделием, поэтому документация на узлы британского происхождения нуждалась в отдельном разрешении Лондона. Именно это препятствие теперь убрали.

Публично до сих пор не известно, какие именно данные получит Украина, разрешат ли производить британские узлы на месте и какие компоненты будут поступать готовыми. Также не названы украинский промышленный партнер, стоимость запуска линии и источник финансирования.

Storm Shadow и SCALP — фактически одна ракета

Storm Shadow и SCALP-EG — британское и французское названия почти одинаковой авиационной крылатой ракеты. Систему совместно разработали французская Matra и британская British Aerospace, а ныне производит ее европейский концерн MBDA.

Еще в 1999 году британский парламент называл обе версии "по сути одним оружием". Основные отличия касались программного обеспечения, национальных требований и интерфейсов для подключения к самолетам.

Ракета имеет длину 5,1 метра и стартовую массу 1300 кг, по данным MBDA. Производитель официально указывает дальность более 250 км. В то же время открытые оценки CSIS доходят до 550 км.

Точная дальность остается засекреченной и зависит от модификации, высоты запуска и маршрута. Поэтому корректнее говорить о диапазоне от свыше 250 км до примерно 550 км по разным открытым оценкам.

Для понимания масштаба: по ориентировочному расчету Delo.ua, от ближайшего участка международно признанной украинско-российской границы на севере Сумской области до центра Москвы по прямой — около 450 км.

Следовательно, если ракеты украинской сборки будут иметь дальность, близкую к верхней открытой отметке в 550 км, теоретически в зоне их досягаемости могут оказаться военные и оборонно-промышленные объекты Московского региона. Версия с дальностью около 250—300 км до Москвы не долетит, однако будет охватывать значительную часть приграничных областей РФ.

В то же время это только географическое сравнение. SCALP является ракетой класса "воздух-земля". В штатной конфигурации ее могут запускать с военных самолетов Rafale, Mirage 2000, Eurofighter Typhoon и Tornado. Украина вместе с партнерами интегрировала Storm Shadow и SCALP с советскими Су-24.

Реальная зона применения будет зависеть от точки и высоты пуска, модификации ракеты, маршрута обхода российской ПВО, самолета-носителя и установленных ограничений по выбору целей.

Как работает SCALP

После отделения от самолета ракета открывает крылья, запускает турбореактивный двигатель и снижается до малой высоты. Она огибает рельеф, что затрудняет обнаружение радарами и сокращает время реакции ПВО.

Навигация объединяет инерционную систему, GPS и коррекцию маршрута по рельефу. Благодаря этому ракета не полагается на спутниковый сигнал и сохраняет часть точности в условиях радиоэлектронных помех.

На финальном участке инфракрасная головка самонаведения сравнивает изображение объекта с загруженным в память эталоном. Это позволяет уточнить точку удара без постоянного управления ракетой из самолета.

SCALP оснащена проницаемой боевой частью BROACH массой около 400-450 кг. Сначала меньший заряд пробивает помеху, после чего основная часть проникает внутрь и детонирует с задержкой. Благодаря этому ракета может поражать бункеры, командные пункты, защищенные склады, мосты, корабли в портах и другие капитальные объекты.

Какие технологии являются британскими

Официальный релиз Бернема не называет компоненты, информацию о которых позволили передать Украине. Однако историческое распределение технологий в программе известно.

Британским вкладом стали проницаемая боевая часть BROACH и система коррекции полета по рельефу TERPROM, по исследованию французского Фонда Стратегических Исследований. Французская сторона предоставила турбореактивный двигатель и технологию финальной инфракрасной наводки.

Двигатель TR60-30 производит французский Safran Power Units. Компания сообщает, что в целом изготовила более 2500 таких двигателей, но актуальную годовую мощность не раскрывает.

Следовательно, даже доступ ко всем британским данным не делает Украину независимой от Франции и других участников цепи поставок. Отдельные технологии могли измениться после модернизации ракеты, а финальная комплектация новой украинской версии пока не известна.

Главные преимущества SCALP

Основное преимущество ракеты — сочетание точности, мощной боевой части и относительно высокой способности прорывать ПВО. SCALP летит гораздо быстрее, чем большинство украинских дальнобойных дронов. Низковысотный профиль, автономная навигация и инфракрасная наводка сокращают время, в течение которого противник может обнаружить и перехватить ракету.

Второе преимущество — способность разрушать защищенные сооружения. Дешевый дальнобойный беспилотник может повредить резервуар, склад или незащищенное производственное здание, но его боевой части часто недостаточно против бетона, укрытий или крупных военных объектов.

Украина уже продемонстрировала эффективность таких ракет. В сентябре 2023 года удары Storm Shadow и SCALP серьезно повредили подлодку "Ростов-на-Дону", десантный корабль "Минск" и штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщало Sky News.

Британское правительство впоследствии связывало применение Storm Shadow вместе с морскими дронами с ослаблением российского флота и восстановлением торгового судоходства в Черном море.

Почему SCALP не станет универсальным дальнобойным оружием

Первое ограничение — цена. Актуальную контрактную стоимость новых ракет стороны не раскрывают. В 2024 году Reuters приводило ориентир — около $2,5 млн за единицу. Локальная сборка не обязательно сразу сделает ракету дешевле, поскольку сначала придется инвестировать в производственное оборудование, защищенные площадки, испытания и сертификацию.

Второе ограничение — SCALP предназначена преимущественно для заранее определенных стационарных целей. Для удара необходимо подготовить маршрут, координаты, цифровую модель местности и эталонное изображение объекта. Против мобильных пусковых установок или быстро меняющих позицию целей такая ракета менее удобна.

Третий недостаток — воздушное базирование. Количество пусков зависит не только от запасов ракет, но и от наличия исправных самолетов, подготовленных экипажей и оборудования для планирования миссий. В настоящее время основными украинскими носителями являются Су-24, ресурс которых ограничен. В перспективе проблему может отчасти снять появление французских истребителей Rafale, для которых SCALP является штатным вооружением.

Наконец низковысотный полет не делает ракету невидимой. По оценке RUSI после адаптации российская ПВО в отдельных случаях перехватывает более половины Storm Shadow и других дорогостоящих средств поражения даже в составе комбинированных залпов. Это не официальная статистика всех пусков, но она показывает, что для прорыва насыщенной ПВО нужны дроны-приманки, средства РЭБ и другие ракеты.

Сколько SCALP может производить Украина

Официального ответа пока нет. Франция и Великобритания не назвали годовой мощности украинской линии, объема первого заказа или количества комплектов, которые готовы поставлять для сборки.

Определенный ориентир дает французская индустрия. В Доклады Национального собрания Франции отмечены, что в 2025 году страна изготовила 240 SCALP, а в 2027 году стремится выйти на 360 ракет в год. При равномерном производстве это соответственно 20 и 30 ракет в месяц.

Однако 360 ракет — общая цель французской промышленности, а не план украинской линии. Неизвестно, какая часть этого объема предназначена для Франции, Великобритании, Украины или других заказчиков. Документ также не детализирует структуру показателя и долю восстановленных ракет.

Сама MBDA сообщает, что между 2023 и 2025 годами удвоила общий объем производства, в 2026 году планирует увеличить его еще на 40%, а к 2030 году инвестировать более 5 млрд евро. Но это касается всех ракет концерна, а не только SCALP.

Финальная сборка является лишь одним этапом. Представитель MBDA объяснял французскому парламенту, что ракета может содержать десятки тысяч деталей, около 60% ее стоимости приходится на внешних поставщиков, а концерн работает примерно с 2000 контрагентов.

Потому потенциал украинской линии будет определяться не площадью сборочного цеха, а доступностью двигателей, оптики, электроники, взрывчатых материалов, приводов и навигационного оборудования.

От сборки до полного цикла

Самый реалистичный сценарий предполагает три этапа. Во-первых, Украина будет собирать ракеты с готовых импортированных модулей, проводить проверку, обслуживание и, возможно, ремонт. Именно этому больше всего соответствует британская формулировка о "локальных сборочных линиях".

Второй этап может предусматривать постепенную локализацию корпусов, механических деталей, кабельных сетей и других узлов, способных освоить украинские предприятия без передачи наиболее чувствительных технологий.

Полный цикл с производством двигателя, головки самонаведения, навигационной системы и боевой части потребует новых разрешений, инвестиций, испытательного оборудования и повторной квалификации ракеты. Такой процесс может занять годы.

В июне 2026 года "Украинская бронетехника" и MBDA подписали меморандум о совместных проектах в сфере дальнобойных ударов и возможное создание совместного предприятия. Однако стороны не сообщали, что именно эта компания будет производить SCALP.

Дополнительным риском является размещение сложного ракетного производства в находящейся под постоянными ударами стране. Площадки придется рассредоточивать, защищать и дублировать, что увеличит стоимость и может ограничить темп выпуска.

Однако главное, что Украина получит доступ к компетенциям в сфере автономной навигации, планирования маршрутов, интеграции ракет с самолетами и контроля качества. Эти знания могут усилить собственные программы, в частности, "Нептун" и "Фламинго", производственный потенциал которых оценивается в десятки ракет в месяц.