Исторический шаг: "Украинская бронетехника" заключила стратегическое соглашение с производителем ракет Taurus

Компания "Украинская бронетехника" и европейский лидер в области сложных систем вооружения MBDA подписали Меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о совместной разработке военных программ, обмене технологиями и создании совместного предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании "Украинская бронетехника".

10 июня на полях выставки ILA Berlin документ скрепили подписями генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас и вице-президент по стратегии и будущему развитию MBDA, управляющий директор MBDA в Германии Томас Готтшильд.

В компании MBDA сообщили, что начальными направлениями сотрудничества определено развитие оборонных возможностей в сфере Deep Strike (дальнобойных ударов) и противодействия БПЛА.

"Обмен технологическим опытом, разработка совместных производственных программ и внедрение инновационных решений обеспечат оперативное преимущество в конфликтах высокой интенсивности и станут основой для тесного сотрудничества с целью создания совместного предприятия", - говорится в пресс-релизе MBDA.

В то же время, эти направления являются лишь частью более широкой программы стратегического партнерства, о которой будет объявлено подробнее в надлежащее время.

Представители европейского производителя ракетных систем также отметили, что компания стремится поддерживать оборонную промышленность Украины, обеспечивая автономность украинских производственных мощностей, и внесет существенный вклад благодаря своему богатому опыту и экспертизе в области разработки, производства и сопровождения ракетных систем.

"Это партнерство является историческим шагом как для усиления обороноспособности Украины, так и для развития новой архитектуры европейской безопасности. Мы объединяем глубокую технологическую экспертизу MBDA с реальным опытом интеграции вооружения в условиях войны и производственной гибкостью "Украинской бронетехники", - прокомментировал Владислав Бельбас.

Он подчеркнул, что главная задача — обеспечить технологическую автономность Украины и предоставить нашим защитникам оружие, которое обеспечит оперативное преимущество на поле боя. Совместная работа над системами Deep Strike и средствами противодействия БПЛА усилит защиту нашего государства в условиях войны высокой интенсивности.

О MBDA

Компания MBDA является ведущим разработчиком и производителем ракетных систем и высокоточного вооружения. Продуктовый портфель концерна включает более 45 ракетных систем, состоящих на вооружении более 90 стран мира. Компания участвует в производстве ряда ключевых западных систем вооружений, включая ракеты Patriot, Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP и Enforcer.

Компания является совместным предприятием трех лидеров аэрокосмической отрасли: Airbus (37,5%); BAE Systems (37,5%); Леонардо (25%). Офис корпорации расположен во Франции, а производственные и исследовательские мощности развернуты на территории Великобритании, Германии, Италии и США.

Ранее сообщалось, что крупнейший частный производитель оружия "Украинская бронетехника" масштабируется несмотря на вызовы: продолжает поставлять свыше тысячи минометов в год, представляет новые модификации известных всем "Варты" и "Новатора", осваивает новые сегменты.