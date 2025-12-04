"Мы можем производить значительно больше", — Владислав Бельбас, гендиректор компании "Украинская Бронетехника"

Индустрия обороны в Украине растет быстрее объема доступного финансирования: предприятия разрабатывают уникальные технологии и способны производить большее вооружение, однако рынку критически не хватает средств. Крупнейший частный производитель оружия "Украинская бронетехника" масштабируется несмотря на вызовы: продолжает поставлять более тысячи минометов в год, представляет новые модификации известных всем “Варти” и “Новатора”, осваивает новые сегменты. Мы пообщались с генеральным директором компании Владиславом Бельбасом о состоянии ОПК, либерализации отрасли и будущих планах предприятия.

Что вы считаете величайшим достижением украинского defense tech в 2025 году? Какими результатами текущего года гордится ваша компания?

– В этом году индустрия в стране перешла в режим, когда возможности производства значительно превышают возможности финансирования. В начале Великой войны был легкий хаос: реорганизация, обстрелы, проблемы с электроэнергией и т.д. В 2025 году все производители масштабировались и ищут средства, поскольку внутреннего бюджета не хватает для закупки всего, что нужно фронту, и всего, что мы способны производить. Это один из основных общегосударственных моментов, о котором говорят все – и Минобороны и производители. Компании говорят: дайте финансирование, мы готовы делать больше.

Из технологических прорывов за этот год следует отметить разработку ракет, новости некоторых глобальных решений. Было представлено несколько Нептунов, активно внедряются так называемые Deep Strike – пуски есть ежедневно.

Что касается нашей компании, разработка новой продукции и усовершенствование существующей происходит планово и постоянно. До полномасштабного вторжения этот процесс был более медленным из-за особенностей опытно-конструкторских работ. Например, до 2022 года у нас было 12 таких работ в процессе выполнения, и только одна из них оплачивалась государством.

Работы были достаточно сложными, потому что предполагали совместные решения, множество согласований и т.д. Либерализация этого процесса в начале войны и позднее принятие постановления о беспилотниках, которым увеличили прибыль до 25%, показали, что когда индустрии дают возможность зарабатывать, она растет. Сейчас ключевые разработки на фронте являются преимущественно частными предприятиями. Для нас этот год наиболее плодотворен в плане новых продуктов, постановки на вооружение и допуске к эксплуатации новых изделий. Есть широкий продуктовый портфель

В этом году мы зашли в сегмент дронов, чего себе не ожидали. Это решение было логичным, поскольку сегодня на фронте увеличивается расстояние между позициями врага и нашими, формируется так называемая kill-zone. Мы решили применять 60 мм мины в комплексе с FPV-дронами и использовать стандартный боеприпас – сертифицированный, кодифицированный и безопасный. Ведь очень большое количество травм из-за использования самодельных боеприпасов, а не стандартных. Ибо когда говорят, что на фронт поставляется 4 млн FPV-дронов, подразумевают именно дроны, а не 4 млн боеприпасов.

Поэтому мы вышли с дроном, уже оснащенным боеприпасом: стандартизированным, с определенным количеством обломков, которые формируются при взрыве.

Кроме дронов, производство каких новых образцов начала недавно ваша компания? Какие модели техники и вооружения, в том числе демонстрировавшиеся на выставках в 2025 году, начнете производить в ближайшее время?

– Мы также вышли с наземным комплексом "Протектор". В прошлом году презентовали "Варту-2", а в 2025-м доделали образец и кодифицировали. Еще запустили кодификацию баги, сделали несколько модификаций "Новатора": для разминирования, МЧС, медицинские, командно-штабные, а также машины для систем управления полем боя.

Кстати, к "Варте" и "Новатору" очень высок интерес со стороны зарубежных заказчиков. Вообще к нашей технике повышенное внимание, поскольку есть очень конкурентные цены по сравнению с мировыми и "капиталистическими" подходами, потому что там, где превалирует спрос, сразу растет и предложение.

Все это новые направления для компании. На рынке бронеавтомобилей, минометных и артиллерийских выстрелов мы уже традиционные игроки, на рынке минометов – единственный, а в беспилотной сфере планируем развиваться и развертывать продуктовые линейки.

Насколько вам удалось увеличить объем производства военной техники и вооружения в 2024 году, в частности, бронеавтомобилей и минометов? Какая динамика в 2025 году?

– Что касается бронеавтомобилей, то в 2025 году мы выпустили удвоенное количество по сравнению с предыдущим годом. Что касается минометов – где-то на том же уровне: более тысячи минометов в год мы поставляем Вооруженным силам. Нет роста, поскольку там и ограниченная потребность и верхний предел производственной способности. Хотя это вопрос философский: все производственные возможности могут быть увеличены при должном, заблаговременном финансировании. Мы могли бы изготовить гораздо больше, но нет недостатка финансирования.

Какие именно образцы ВВТ сейчас являются основой бизнеса "Украинской бронетехники"?

– Мы для себя не выделяем приоритетные направления. К примеру, автомобили – это один сегмент, и он самостоятельно важен. Минометы – другой, боеприпасы – еще один. Самый большой из них в деньгах – это, конечно, боеприпасы, самый маленький – минометы. Но для компании и наших заказчиков важно, чтобы мы поставляли минометы и машины. Наши внутренние приоритеты не распределяются, нет такого, как в гражданском бизнесе: есть топовый продукт и все остальное. Наша сегментация скорее следует за заказчиком.

Минобороны и Генштаб делают ставку на дроны. Это спорный вопрос. Потому что если у вас в подразделении нет ни артиллерийских, ни минометных выстрелов, а есть 100 дронов, то в отчетах будет 100% поражений дронов. Такие отчеты идут вверх, систематизируются и формируют ложную картину, как все поражения от дронов.

Но это не от дронов, это от отсутствия денег, от отсутствия различных типов выстрелов на складах. Я не умаляю важности дронов, это отдельная технология и отдельное направление средств поражения. Но, например, пехоту подавляют только классической артиллерией. Когда у вас нет массированного артиллерийского прикрытия, очень сложно остановить штурмы, происходящие на разных городах.

В последнее время многие компании приступили к производству наземных дронов. Какова ситуация на этом рынке с конкуренцией?

– На этом рынке сегодня действительно много предложений. Возможность снабжения многих производителей – наша сильная сторона, но одновременно и слабая. На мой взгляд, нужно сужать эту конкуренцию. Поскольку имея 30 поставщиков, заказчик не способен научить эксплуатантов правильно воспользоваться образцом. Он может показать одну вариацию, но как только она изменится, нужно проводить новые учения.

Когда подразделение получает новый БПЛА с другой катапультой или иным принципом запуска, несколько аппаратов разбиваются, пока военные учатся правильно ими пользоваться. Это проблема. Подготовка человека должна быть на первом месте.

Но к сожалению, бюрократическая машина иногда работает так, что закупщик говорит: "Я отвечаю за закупки, а за обучение отвечает кто-то другой". Поэтому мы сейчас стараемся сопровождать каждую передачу, каждое новое изделие: отдельно обучать, объяснять, включать это в стоимость. То есть вместе с продукцией предоставлять еще и обучение.

К примеру, с минометами возникает очень много проблем во время первых десяти выстрелов. Часто это происходит из-за неправильной установки. В начале войны мы делали видеоинструкции, разрабатывали упрощенные материалы, учили. Даже передавали несколько минометов в учебные центры, в институты Сухопутных войск, в "Повернись живим" и т.д. Такая работа очень важна для нас.

Оружейники говорят, что очень тяжело привлекать инвестиции в украинский ОПК. Какие финансовые источники развития стали основными для Украинской бронетехники?

– Только текущие контракты с заказчиками и прибыль. Реинвестиции мы не привлекали, обходимся исключительно на собственные средства. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что кредиты – двигатель прогресса, но не кредиты в Украине. Поскольку нужно иметь рентабельность выше, чем ставка в банке.

Хотя есть программа финансирования, кажется, до 500 млн. Но мы к ней не обращались, потому что наши проекты гораздо больше. Лимиты этой программы для нас ничего бы не изменили. Но такие механизмы есть, государство об этом позаботилось. Думаю, это работает. И это один из правильных "капиталистических" методов развития.

Западные компании смотрят на нас с удивлением: как можно масштабировать производство с ограниченным финансированием. Частные компании в нашей отрасли не получали государственного финансирования. Кроме того, есть проблема с масштабированием – данные о компании есть в открытом доступе, и россияне могут нанести ракетный удар, даже без привлечения какой-либо разведки. А застраховать то, что вы строите, вы тоже не можете, потому что страховые компании отказываются страховать бизнес, работающий в военной сфере.

Какие проблемы, по вашему мнению, больше всего сдерживают развитие в целом украинского ОПК?

– Украинский ОПК сдерживают банальные факторы: недостаток финансирования и некоторые бюрократические преграды. Сфера была крайне урегулирована в 2017-2018 годах. При предыдущей власти в 2019 году началась определенная либерализация – появились полномочия по экспорту. С 2022 года отрасль также либерализируется, соответственно растет. Если ее снова начнут ограничивать, она прекратит развитие.

Впрочем, есть военная специфика – например, постановка на вооружение. Это довольно сложный процесс, на него все жалуются, но именно он предохраняет от попадания в войска некачественного вооружения и военной техники. Упрощение таких процедур требуется, но требуется и фильтр от поставки некачественной продукции.

Мы работали еще до полномасштабного вторжения и считаем себя системным предприятием. Мы разрабатываем продукцию, которая пользуется спросом, конкурентоспособна – то есть мы всегда берем самый низкий ценовой предел – продукцию, которая одновременно качественно отвечает всем требованиям военных.

Как вы оцениваете ближайшие перспективы в Украине совместного производства ВВТ с иностранными компаниями?

– Это очень важная тема. Объясню почему. Сейчас бизнес масштабируется, индустрия ВВТ растет. Есть публичные заявления, что в 2022 году производственные возможности составляли один миллиард, в 2023 – 5 млрд, в 2024 – 20 млрд, а сейчас уже 35 млрд. Западный мир не имеет таких результатов: у них есть деньги, но нет технической возможности производить. У нас наоборот: есть возможность производить, но нет средств. Так что нам нужно партнерство.

В настоящее время государство не может сформулировать правильную позицию по экспорту. Продолжается горячая дискуссия: разрешать экспорт или нет. Но многие компании уже должны дубликать свои предприятия за рубежом. И если бизнес инвестирует и растет, а государство будет ограничивать экспорт, то бизнес найдет выход, уедет и начнет развивать производство за границей, имея импульс, знания и возможности из Украины.

В то время мир заинтересован в наших знаниях о возможностях масштабирования производства, освоении новых технологий. На мой взгляд, следующие год-два – переломный момент в использовании этого интереса. Мы должны начать общий процесс: например, мы вместе производим, а вы отдаете часть нам. Такие процессы реалистичны и правильны.

Государство хочет контролировать эти моменты, создает Defence City. Но я считаю, что ограничивать не нужно. У нас постоянно говорят о рисках утечки технологий, но мы же сами разбираем "шахеды", ракеты, находим тайваньские, американские, европейские компоненты. Даже Европа не предотвращает утечку таких технологий. Это не то, чего стоит бояться.

Приведу пример. В Болгарии из стран Варшавского договора осталось больше военных заводов. В начале полномасштабного вторжения у нас были большие поставки. Если бы не Болгария, мы бы не выстояли, поскольку у Европы нет таких производственных мощностей. А они выжили благодаря максимально либерализованному экспорту вооружения. Там любое предприятие, прошедшее короткое обучение, может работать. У них нет сложной системы экспортного контроля, как у нас, нет института полномочий. А нас, например, раньше регулировал Оборонпром, определял, кому с кем вести переговоры. Болгария – образец того, как может эффективно развиваться бизнес, если нет искусственных ограничений.

Когда украинские производители говорят, что необходимо увеличение, это не просто желание средств. Это ответ на то, что Россия снабжает фронтом больше. Марк Рютте говорит, что в 2023 году Россия произвела вооружение вдвое больше, чем НАТО, в 2024 году сообщает, что только за первый квартал Россия сделала больше, чем они. Где-то в середине 2024-го – что производит втрое больше и в четыре раза дешевле боеприпасов, чем они делают. То есть эти масштабы и разрыв между западными и российскими поставками не сопоставимы. Все понимают, что разговоры о возможном нападении на ЕС или другие страны НАТО не безосновательны. В России активно масштабируются, "клепают" вооружение.

Мы тоже должны обеспечивать вооруженным силам поставки в объемах, соразмерных их. Тогда линия фронта будет стабильной, будем сражаться в технологиях и в мобилизации людей. Для этого нужно масштабирование, оно ключевое в этой войне на выживание. Если в начале было важно развернуть Вооруженные силы, провести мобилизацию и т.д., то в перспективе требуется экономическая устойчивость и непрерывная, ритмичная поставка в значительных объемах.

Какие намерения имеет компания по заработку на внешних рынках, если разрешат экспорт?

– Сейчас мы вообще не занимаемся внешними рынками. Впрочем, стараемся не терять внешнего заказчика, не терять коммуникацию с ним, поддерживать связь. Нас постоянно приглашают на презентации, проводить испытания и т.д., но мы не приоритизируем это для себя.

Как производитель мы приоритизируем обращение и работу с внешними плательщиками по финансированию потребностей для Украины. То есть экспорт без вывоза из страны. Что нам не нравится в датской инициативе – тем, что она проходит между Минобороны Украины и Дании. Мы предлагаем рассматривать варианты прямых закупок: то есть, любое правительство контрактует внутри страны продукцию любой компании для Украины, если наше оборонное ведомство подтверждает, что она нам нужна.

Это дает развитие и масштабирование. Дает возможность нивелировать все эти истории в конце прошлого года – начале этого года: скандалы с Агентством оборонных закупок, смены директоров, постоянные изменения в Минобороны и т.д. Международные компании и иностранные правительства могут спокойно договориться с украинскими компаниями.

Я не вижу проблемы с точки зрения нужд – нам нужно все, особенно боеприпасы. Важна также антикоррупционная составляющая. Когда у вас есть внешний контрагент, вы не сможете продавать Минобороны по одной цене, а туда – дешевле. Рынок станет более прозрачным. Государство будет чувствовать себя лучше, и игроки тоже. Потому я выступаю за прямые механизмы. Мы этим занимаемся институционально: чтобы внешние правительства, страны, поддерживающие Украину, контрактовали внутренних производителей напрямую.

Как "Украинской бронетехнике" удается решать кадровые проблемы в условиях дефицита специалистов, в частности инженеров и квалифицированных рабочих?

– Ситуация с кадрами сейчас тяжелая, но не столь сложная, как в 2022 году. Мы отличаемся от многих предприятий тем, что около 30% нашего коллектива составляли военные в высших офицерских званиях. Эти люди в первые дни полномасштабного вторжения присоединились к армии. У нас есть разрабатывающий конструкторский отдел и отдел сопровождения, который доводит изделие до постановки. Ушедшие воевать сотрудники были скелетом этих отделов, соответственно у нас просели возможности разработки и сопровождения. Так что в начале большой войны нам было тяжело.

В общем, ключевые кадры мы получаем из-за роста внутренних резервов. С внешним привлечением также больших проблем не было. Но сейчас я наблюдаю странную ситуацию. Я не ожидал, что даже из нашей компании молодежь будет уезжать. Хотя у нас полное 100% бронирование, не самая тяжелая, хорошо оплачиваемая работа – выше среднего для Киева и области. Не вижу оснований для выезда. Немного разочаровывает, что молодежь не верит в Украину. Над этим нужно работать.

Если говорить о технических специальностях – специалисты на рынке есть, но есть и вопросы стоимости этих людей. Чем дороже специалисты на рынке, тем, пожалуй, лучше людям будет житься. Почему я говорю о либерализации: максимальное открытие экспорта позволит не только развиваться бизнесу, но и привлекать в страну международных инвесторов. Привлечение средств означает рост доходов, появление западных компаний, которые будут работать здесь. Это рост благосостояния населения. Поэтому требуется открытая конкуренция и борьба внутри страны за технологии, за людей.

Что из планов дальнейшего развития компании на 2025-2026 годы можете обнародовать через наше издание для делового сообщества страны?

– Наши планы – это новые сегменты. Может быть, ракеты, возможно, беспилотники. Что-то летальное и интересное. Это некий анонс. Возможно, какие-то комплексы, мы ведь постоянно находимся в процессе разработки. Сейчас запускаем несколько проектов с иностранными правительствами, вероятно до конца года о них станет известно. Далее – масштабирование, масштабирование, масштабирование.