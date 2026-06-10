Історичний крок: "Українська бронетехніка" уклала стратегічну угоду з виробником ракет Taurus

Компанія "Українська бронетехніка" та європейський лідер у сфері складних систем озброєння MBDA підписали Меморандум про стратегічне партнерство. Сторони домовилися про спільну розробку військових програм, обмін технологіями та створення спільного підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії "Українська бронетехніка".

10 червня на полях виставки ILA Berlin документ скріпили підписами генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас та віцепрезидент зі стратегії та майбутнього розвитку MBDA, керуючий директор MBDA в Німеччині Томас Готтшильд.

У компанії MBDA повідомили, що початковими напрямками співпраці визначено розвиток оборонних спроможностей у сфері Deep Strike (далекобійних ударів) та протидії БпЛА.

"Обмін технологічним досвідом, розробка спільних виробничих програм та впровадження інноваційних рішень забезпечать оперативну перевагу в конфліктах високої інтенсивності та стануть основою для тісної співпраці з метою створення спільного підприємства", — йдеться в пресрелізі MBDA.

Водночас ці напрямки є лише частиною ширшої програми стратегічного партнерства, про яку буде оголошено детальніше в належний час.

Представники європейського виробника ракетних систем також зазначили, що компанія прагне підтримувати оборонну промисловість України, забезпечуючи автономність українських виробничих потужностей, і зробить істотний внесок завдяки своєму багатому досвіду та експертизі у сфері розробки, виробництва та супроводу ракетних систем.

"Це партнерство є історичним кроком як для посилення обороноздатності України, так і для розбудови нової архітектури європейської безпеки. Ми об’єднуємо глибоку технологічну експертизу MBDA із реальним досвідом інтеграції озброєння в умовах війни та виробничою гнучкістю "Української бронетехніки", — прокоментував підписання Меморандуму генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Він наголосив, що головне завдання — забезпечити технологічну автономність України та дати нашим захисникам зброю, яка забезпечить оперативну перевагу на полі бою. Спільна робота над системами Deep Strike та засобами протидії БпЛА посилить захист нашої держави в умовах війни високої інтенсивності.

Про MBDA

Компанія MBDA є провідним розробником та виробником ракетних систем і високоточного озброєння. Продуктовий портфель концерну включає понад 45 ракетних систем, які перебувають на озброєнні понад 90 країн світу. Компанія бере участь у виробництві низки ключових західних систем озброєнь, серед яких ракети Patriot, Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP та Enforcer.

Компанія є спільним підприємством трьох лідерів аерокосмічної галузі: Airbus (37,5%); BAE Systems (37,5%); Leonardo (25%). Офіс корпорації розташований у Франції, а виробничі та дослідницькі потужності розгорнуті на території Великої Британії, Німеччини, Італії та США.

Раніше повідомлялося, що найбільший приватний виробник зброї “Українська бронетехніка” масштабується попри виклики: продовжує постачати понад тисячу мінометів на рік, представляє нові модифікації відомих всім “Варти” та “Новатора”, освоює нові сегменти.