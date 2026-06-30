Украина ведет переговоры с Францией о лицензии на производство ракет SCALP

Украина ведет переговоры с Францией по получению лицензии на производство дальнобойных крылатых ракет SCALP. В настоящее время стороны прорабатывают юридические и технические вопросы, связанные с передачей технологий.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский провел с французским коллегой Эмманюэлем Макроном "очень хороший разговор" о получении лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP.

"Во время визита нашего президента во Францию был очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности шеринга лицензии на SCALP в нашу страну. Сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали", — отметил Федоров.

Министр добавил, что есть прогресс, но "говорить рано" - процесс непростой и касается интеллектуальной собственности, открытия производства и бюрократических нюансов.

Отдельно Федоров сообщил, что продолжаются переговоры по лицензиям на производство и с США. По его словам, после декларации G7 на уровне СНБО "продолжается разговор с американскими партнерами" - деталей пока не раскрывают, но сам факт таких разговоров Федоров назвал "беспрецедентным".

Относительно дальнобойного оружия министр подчеркнул, что Украина максимально рассчитывает на собственные силы и стремится каждый дополнительный доллар инвестировать в отечественное производство и его масштабирование.

О ракетах SCALP

Эти ракеты являются аналогом британских ракет Storm Shadow, также стоящих на вооружении Украины. В частности, ими Украина била по Воронежу, Таганрогу, а также оккупированному Севастополю. конце мая.

SCALP предназначены для поражения неподвижных целей на большом расстоянии. Ракеты могут поражать стратегические объекты, расположенные по линии фронта. Дальнобойность ракет официально составляет 250 километров. Но они могут достигать 500 или 700 км, в зависимости от версии.

Storm Shadow/SCALP в 1990-х годах разработали французская компания Matra и британская компания British Aerospace.

Лидеры стран G7 согласились увеличить поставки противовоздушной обороны и дальнобойного оружия Киеву, а также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий для производства необходимого западного военного оборудования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность получения Украиной лицензий на производство противобаллистических ракет и систем противовоздушной обороны.