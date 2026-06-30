Україна веде переговори з Францією про ліцензію на виробництво ракет SCALP

Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво далекобійних крилатих ракет SCALP. Наразі сторони опрацьовують юридичні та технічні питання, пов'язані з передачею технологій.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, президент України Володимир Зеленський провів з французьким колегою Емманюелем Макроном «дуже хорошу розмову» щодо отримання ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет SCALP.

"Під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни. Зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі", — зазначив Федоров.

Міністр додав, що є прогрес, але "говорити зарано" — процес непростий і стосується інтелектуальної власності, відкриття виробництва та бюрократичних нюансів.

Окремо Федоров повідомив, що тривають переговори щодо ліцензій на виробництво і з США. За його словами, після декларації G7 на рівні РНБО "продовжується розмова з американськими партнерами" — деталей поки що не розкривають, але сам факт таких розмов Федоров назвав "безпрецедентним".

Щодо далекобійної зброї загалом міністр наголосив, що Україна максимально розраховує на власні сили і прагне кожен додатковий долар інвестувати у вітчизняне виробництво та його масштабування.

Про ракети SCALP

Ці ракети є аналогом британських ракет Storm Shadow, які також стоять на озброєні України. Зокрема, ними Україна била по Воронежу, Таганрогу, а також окупованому Севастополю наприкінці травня.

SCALP призначені для ураження нерухомих цілей на великій відстані.Ракети можуть уражати стратегічні об'єкти, розташовані за лінією фронту. Далекобійність ракет офіційно становить 250 кілометрів. Але вони можуть досягати 500 або 700 кілометрів, в залежності від версії.

Storm Shadow/SCALPу 1990-х роках розробили французька компанія Matra і британська компанія British Aerospace.

Зауважимо, лідери країн G7 погодилися збільшити постачання протиповітряної оборони і далекобійної зброї Києву, а також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість отримання Україною ліцензій на виробництво протибалістичних ракет і систем протиповітряної оборони.