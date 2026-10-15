Канада запустить виробництво українських наземних роботів

Українська оборонна компанія Tencore та канадська Dominion Dynamics домовилися налагодити в Канаді виробництво наземних роботизованих комплексів TerMIT. Запуск виробництва запланований на 2027 рік, а для роботи в арктичних умовах створять окрему версію платформи.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Dominion Dynamics.

Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння під час оборонної конференції AUSA 2026 у Вашингтоні.

Dominion Dynamics планує виробляти TerMIT на канадських потужностях. Tencore відповідатиме за передачу технологій і навчання канадських фахівців складанню українських наземних роботів.

До TerMIT також інтегрують технологічний комплекс AuraNet від Dominion Dynamics. Система призначена для автономного керування та координації техніки в різних умовах роботи.

Окремо канадська компанія планує адаптувати TerMIT до арктичних умов.

"Канада надає нам виробничу базу, постачальників і надійні ресурси для реалізації цього циклу – у співпраці із союзниками, яким потрібна ця техніка", – заявив співзасновник Tencore Роман Ткаченко.

Домовленість стала продовженням спільної декларації про оборонну співпрацю, яку Україна та Канада уклали у вересні. Вона передбачає виробництво протягом двох років тисяч перевірених у бойових умовах безпілотників та безпілотних систем, третину з яких мають спрямувати на потреби оборони України.

Tencore спеціалізується на розробці та серійному виробництві безпілотних наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. Dominion Dynamics працює над системами автономного керування, сенсорного моніторингу та управління.

Нагадаємо, у вересні Україна та Канада домовилися розвивати спільне виробництво українських безпілотників: 30% техніки, виробленої в межах майбутньої Drone Deal, планують передавати Україні.