Україна і Канада готують Drone Deal: 30% дронів передаватимуть Україні

Канада має стати першою державою Американського континенту, з якою Україна реалізує Drone Deal. Канадська сторона готова замовляти великі обсяги безпілотників, а 30% виробленої в межах угоди техніки передаватимуть Україні.

Про це інформує Dilo з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Під час перебування в канадській провінції Альберта Зеленський разом із прем'єр-міністром Канади Марком Карні ознайомився з дронами, які мають одними з перших використовуватися в межах майбутньої угоди.

Президент не уточнив обсяг запланованих замовлень, вартість угоди та строки її реалізації. Водночас він заявив, що Канада готова закуповувати безпілотники у великих обсягах.

Окремим напрямом співпраці має стати пошук і масштабування рішень для протидії реактивним "шахедам". За словами Зеленського, Україна працює над такими технологіями та планує ділитися відповідними напрацюваннями з партнерами.

У липні Україна запровадила механізм Drone Deal, який дозволяє контрольований експорт українського озброєння та оборонних технологій державам-партнерам під час воєнного стану. Формат охоплює експорт, спільне виробництво та залучення інвестицій в український ОПК.