Украина и Молдова усиливают мониторинг Днестра из-за маловодия: на проекты направили 305 млн грн

Украина и Молдова на фоне маловодия Днестра договорились усилить обмен данными о состоянии реки и разработать новые подходы к управлению ее водными ресурсами. В то же время, в рамках украинского плана управления бассейном сейчас реализуют мероприятия общей стоимостью около 305 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Состояние выполнения планов управления бассейном Днестра на 2025-2030 годы представители двух стран обсудили во время встреч в Кишиневе.

За период с начала 2025 года по середину 2026-го Украина завершила два предусмотренных планом мероприятия, еще 19 находятся в стадии реализации. Еще 105 мероприятий включены в соответствующие программы. На выполняемые проекты предусмотрено около 305 млн грн.

Что уже сделали

Во Львовской области завершили реконструкцию канализационных очистных сооружений в селе Давыдов стоимостью 26 млн грн. Их мощность составляет 500 куб. м в сутки, а очищенные стоки попадают в реку Давыдовка — притоки Днестра.

Еще 32 млн грн было направлено на работы на реке Збруч в Хмельницкой области. Там углубили и расширили русло, провели рекультивацию земель, восстановили гидротехнические постройки и обустроили береговую линию.

В Залещиках идет реконструкция очистных сооружений и сетей водоотведения ориентировочной стоимостью 70 млн грн. Работы профинансированы более чем на 70%, завершить планируют в ноябре 2026 года.

Маловодие влияет на водоснабжение

Отдельной темой переговоров стала низкая водность Днестра и его приток. Стороны обсудили ее влияние на водоснабжение, состояние экосистем и возможные изменения правил эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла.

Украина и Молдова договорились продолжить обмен данными государственного мониторинга, согласовывать общий отбор проб воды и быстрее обмениваться информацией в случаях аварийного загрязнения.

Украинская сторона также представила проект установки 60 автоматизированных датчиков для постоянного мониторинга уровня воды в бассейне Днестра. В настоящее время проект находится на этапе отбора предложений по финансированию.

Отдельно стороны вернулись к загрязнению Днестра опасными веществами в марте 2026 года и обсудили его последствия и возможные меры по восстановлению.

Напомним, в этом году на Днестре уже фиксировали рекордно низкий приток воды за весь период наблюдений с 1895 года.

Также Украина и Молдова начали совместный проект по трансграничному управлению водными ресурсами реки Днестр. Целью инициативы является обеспечение безопасности водоснабжения для 8 миллионов жителей региона, а также адаптация экосистемы к климатическим изменениям.