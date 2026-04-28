Украина и Молдова запускают проект по управлению бассейном Днестра: почему это важно

Украина и Молдова начали совместный проект по трансграничному управлению водными ресурсами реки Днестр. Целью инициативы является обеспечение безопасности водоснабжения для 8 миллионов жителей региона, а также адаптация экосистемы к климатическим изменениям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Работа осуществляется при поддержке Глобального экологического фонда (GEF), Программы развития ООН (UNDP), ОБСЕ и Водной Конвенции Европейской экономической комиссии ООН (UNECE).

Заместитель министра Ирина Овчаренко отмечает: "Для Украины и Молдовы это вопрос не только экологии, но и безопасности общин, стабильного водоснабжения и устойчивого развития региона. Мы должны совместно реагировать на риски, модернизировать инфраструктуру и внедрять современный мониторинг качества воды".

Ключевые направления деятельности на ближайший период включают в себя:

разработку методологии экологического стока для поддержания уровня воды в реке;

поиск инвестиций для улучшения экологического состояния бассейна;

подготовку рекомендаций по очищению воды для орошения в агросекторе.

Важным компонентом сотрудничества модернизация Днестровской комиссии. Проектом предусмотрено проведение независимой оценки ее работы и создание веб-портала для открытого доступа к данным о состоянии реки. Украина планирует перенять опыт Международной комиссии по защите реки Дунай.

Активная фаза сотрудничества между странами продолжается с 2017 года. За это время провели масштабный скрининг загрязняющих веществ и подготовлен трансграничный диагностический анализ (TDA). В 2021 году государства утвердили Стратегическую программу действий до 2035 года, а в 2024 году правительство Украины официально утвердило План управления речным бассейном Днестра для украинской части бассейна.

Напомним, ситуация с загрязнением реки Днестр в результате ракетно-дроновых обстрелов со стороны России находится под постоянным контролем украинских и молдавских органов власти. Днестр является стратегически важной рекой, обеспечивающей до 80% потребностей Молдовы.