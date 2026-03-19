Украина привлекает международных партнеров к анализу воды в Днестре после обстрела РФ

Ситуация с загрязнением реки Днестр в результате ракетно-дроновых обстрелов со стороны России находится под постоянным контролем украинских и молдавских органов власти. Днестр является стратегически важной рекой, обеспечивающей до 80% потребностей Молдовы.

В Украине наибольшее внимание уделено защите питьевого водозабора на Днестре в районе села Беляевка Одесской области и оказанию помощи Молдове в локализации загрязнения.

"Россия не только уничтожает энергетическую систему, но и совершает своими действиями экоцид. Загрязнение Днестра – это прямое последствие российской агрессии. В результате обстрелов и тушения пожаров пораженных объектов произошло попадание опасных веществ в воду. Мы зафиксировали превышение допустимых концентраций нефтепродуктов в 3 раза, 2 раза в 2 раза. косвенно свидетельствует о связи со взрывчатыми веществами", – отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

В Украине загрязнение сейчас фиксируется в Днестровском лимане, но приняты все необходимые меры для недопущения его попадания в питьевые водозаборы, в частности для Одессы. Установлены боновые заграждения, используются сорбенты для локализации и уменьшения влияния загрязнения. Одесская областная военная администрация осуществляет постоянный мониторинг ситуации, а водоканалам даны рекомендации по более тщательной очистке воды. Также идет отбор проб и лабораторный анализ.

По словам Овчаренко, Украина оперативно отреагировала на ситуацию:

Службой безопасности Украины возбуждено уголовное производство по загрязнению;

к расследованию привлечены специалисты Госэкоинспекции;

налажена межправительственная коммуникация с Молдовой;

производится постоянный лабораторный мониторинг качества воды.

Украина и Молдова также обратились к международным партнерам для поддержки в проведении дополнительных исследований, в частности, по идентификации полихлорированных бифенилов и соединений, содержащихся в составе средств поражения (ракетного топлива). Обе страны координируют действия и ожидают помощи международных лабораторий для проведения соответствующих анализов.

Напомним, маслянистые пятна и пленка на воде Днестера уже отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.