AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Украина привлекает международных партнеров к анализу воды в Днестре после обстрела РФ

Днестр, загрязнение
Загрязнение реки Днестр после атаки РФ / Минэкономики

Ситуация с загрязнением реки Днестр в результате ракетно-дроновых обстрелов со стороны России находится под постоянным контролем украинских и молдавских органов власти. Днестр является стратегически важной рекой, обеспечивающей до 80% потребностей Молдовы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В Украине наибольшее внимание уделено защите питьевого водозабора на Днестре в районе села Беляевка Одесской области и оказанию помощи Молдове в локализации загрязнения.

"Россия не только уничтожает энергетическую систему, но и совершает своими действиями экоцид. Загрязнение Днестра – это прямое последствие российской агрессии. В результате обстрелов и тушения пожаров пораженных объектов произошло попадание опасных веществ в воду. Мы зафиксировали превышение допустимых концентраций нефтепродуктов в 3 раза, 2 раза в 2 раза. косвенно свидетельствует о связи со взрывчатыми веществами", – отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

В Украине загрязнение сейчас фиксируется в Днестровском лимане, но приняты все необходимые меры для недопущения его попадания в питьевые водозаборы, в частности для Одессы. Установлены боновые заграждения, используются сорбенты для локализации и уменьшения влияния загрязнения. Одесская областная военная администрация осуществляет постоянный мониторинг ситуации, а водоканалам даны рекомендации по более тщательной очистке воды. Также идет отбор проб и лабораторный анализ.

По словам Овчаренко, Украина оперативно отреагировала на ситуацию:

  • Службой безопасности Украины возбуждено уголовное производство по загрязнению;
  • к расследованию привлечены специалисты Госэкоинспекции;
  • налажена межправительственная коммуникация с Молдовой;
  • производится постоянный лабораторный мониторинг качества воды.

Украина и Молдова также обратились к международным партнерам для поддержки в проведении дополнительных исследований, в частности, по идентификации полихлорированных бифенилов и соединений, содержащихся в составе средств поражения (ракетного топлива). Обе страны координируют действия и ожидают помощи международных лабораторий для проведения соответствующих анализов.

Напомним, маслянистые пятна и пленка на воде Днестера уже отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.

Автор:
Татьяна Гойденко