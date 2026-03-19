Кабмин одобрил повышение штрафов за нарушение водного законодательства

Кабинет Министров утвердил проект закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ предусматривает значительное повышение административных штрафов за самовольное водопользование, загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима, бесхозное использование воды и несоблюдение правил ведения учета. Если сейчас штраф за нарушение права государственной собственности на воду составляет 85–136 грн, законопроект предлагает повысить его до 3 400–5 100 грн.

Законопроект также расширяет перечень нарушений: несоблюдение условий специального водопользования, разрушение русел рек при строительстве, нарушение режима в водоохранных зонах и предоставление недостоверной информации в сфере учета вод.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Зубовича, действующие штрафы не являются сдерживающим фактором и не отвечают современным экологическим рискам. Ужесточение ответственности будет способствовать формированию культуры бережного отношения к водным ресурсам и приближению законодательства Украины к европейским стандартам.

Законопроект разработан во исполнение рекомендаций комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и Плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024-2030 годы.

Добавим, что новые пункты экологического контроля оценили ущерб окружающей среде почти в 187 млн. грн.