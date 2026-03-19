Кабмін схвалив підвищення штрафів за порушення водного законодавства

Дніпро
Уряд пропонує підвищити відповідальність за забруднення та засмічення вод / Офіс генерального прокурора України

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" з метою посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ передбачає значне підвищення адміністративних штрафів за самовільне водокористування, забруднення та засмічення вод, порушення водоохоронного режиму, безгосподарне використання води та недотримання правил ведення обліку. Якщо зараз штраф за порушення права державної власності на води становить 85–136 грн, законопроєкт пропонує підвищити його до 3 400–5 100 грн.

Законопроєкт також розширює перелік порушень: недотримання умов спеціального водокористування, руйнування русел річок під час будівництва, порушення режиму у водоохоронних зонах та подання недостовірної інформації у сфері обліку вод.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Зубовича, чинні штрафи не є стримувальним фактором і не відповідають сучасним екологічним ризикам. Посилення відповідальності сприятиме формуванню культури дбайливого ставлення до водних ресурсів та наближенню законодавства України до європейських стандартів.

Законопроєкт розроблено на виконання рекомендацій комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та Плану дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024–2030 роки.

Додамо, що нові пункти екологічного контролю оцінили збитки довкіллю майже в 187 млн грн

Автор:
Тетяна Гойденко