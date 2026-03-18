Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові пункти екологічного контролю оцінили збитки довкіллю майже в 187 млн грн

довкілля
Збитки довкіллю від порушень і війни оцінені в 187 млн грн / Мінекономіки

Система нових пунктів екологічного контролю (ПЕК) в Україні вже показує ефективність: за кілька місяців роботи зафіксовано майже тисячу порушень, складено понад 600 протоколів і розраховано збитків довкіллю на понад 187 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

На сьогодні ПЕК функціонують у трьох округах:

  • Центральний (Черкаська та Полтавська області) — 7 інспекторів, що становить 15,2% від чисельності складу;
  • Поліський (Житомирська та Рівненська області) — 14 інспекторів, 27,4%;
  • Південно-Західний (Одеська та Миколаївська області) — 12 інспекторів, 13,6%.

Діяльність інспекторів

З жовтня 2025 року по лютий 2026 року екоінспектори провели 873 патрулювання, 224 рейди та 45 оперативних виїздів на виклики Нацполіції та громадян. Під час заходів проведено 1 648 роз’яснювальних бесід із громадянами.

За цей період зафіксовано 973 порушення природоохоронного законодавства та складено 611 адміністративних протоколів. Найпоширеніші порушення: несанкціоновані сміттєзвалища, засмічення земель, незаконні рубки дерев та порушення правил використання водних біоресурсів.

До правоохоронних органів передано 31 матеріал із ознаками кримінальних правопорушень, відкрито 15 кримінальних проваджень.

Окрім порушень "мирного часу", ПЕК розраховують шкоду довкіллю, завдану російською агресією. З жовтня 2025 по січень 2026 року інспектори оцінили збитки на 187,221 млн грн, з яких 184,231 млн грн — через забруднення ґрунтів і земель від ракетно-бомбових ударів, а 2,990 млн грн — через забруднення атмосферного повітря.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Зубовича, ПЕК демонструють ефективність і мають бути масштабовані на всю територію України для системного захисту довкілля.

Нагадаємо, після ракетно-дронової атаки РФ на енергетичні об’єкти 7 березня у річці Дністер зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Маслянисті плями та плівка на воді помічені у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях, а лабораторні дослідження підтвердили перевищення норм.

Автор:
Тетяна Гойденко