Нові пункти екологічного контролю оцінили збитки довкіллю майже в 187 млн грн

Система нових пунктів екологічного контролю (ПЕК) в Україні вже показує ефективність: за кілька місяців роботи зафіксовано майже тисячу порушень, складено понад 600 протоколів і розраховано збитків довкіллю на понад 187 млн грн.

На сьогодні ПЕК функціонують у трьох округах:

Центральний (Черкаська та Полтавська області) — 7 інспекторів, що становить 15,2% від чисельності складу;

Поліський (Житомирська та Рівненська області) — 14 інспекторів, 27,4%;

Південно-Західний (Одеська та Миколаївська області) — 12 інспекторів, 13,6%.

Діяльність інспекторів

З жовтня 2025 року по лютий 2026 року екоінспектори провели 873 патрулювання, 224 рейди та 45 оперативних виїздів на виклики Нацполіції та громадян. Під час заходів проведено 1 648 роз’яснювальних бесід із громадянами.

За цей період зафіксовано 973 порушення природоохоронного законодавства та складено 611 адміністративних протоколів. Найпоширеніші порушення: несанкціоновані сміттєзвалища, засмічення земель, незаконні рубки дерев та порушення правил використання водних біоресурсів.

До правоохоронних органів передано 31 матеріал із ознаками кримінальних правопорушень, відкрито 15 кримінальних проваджень.

Окрім порушень "мирного часу", ПЕК розраховують шкоду довкіллю, завдану російською агресією. З жовтня 2025 по січень 2026 року інспектори оцінили збитки на 187,221 млн грн, з яких 184,231 млн грн — через забруднення ґрунтів і земель від ракетно-бомбових ударів, а 2,990 млн грн — через забруднення атмосферного повітря.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Зубовича, ПЕК демонструють ефективність і мають бути масштабовані на всю територію України для системного захисту довкілля.

