Новые пункты экологического контроля оценили ущерб окружающей среде почти в 187 млн грн

Система новых пунктов экологического контроля (ТЭК) в Украине уже показывает эффективность: за несколько месяцев работы зафиксировано почти тысячу нарушений, составлено более 600 протоколов и рассчитаны ущерб окружающей среде более чем на 187 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

На сегодняшний день ТЭК функционируют в трех округах:

Центральный (Черкасская и Полтавская области) - 7 инспекторов, что составляет 15,2% от численности состава;

Полесский (Житомирская и Ровенская области) - 14 инспекторов, 27,4%;

Юго-Западный (Одесская и Николаевская области) - 12 инспекторов, 13,6%.

Деятельность инспекторов

С октября 2025 по февраль 2026 экоинспекторы провели 873 патрулирования, 224 рейда и 45 оперативных выездов на вызовы Нацполиции и граждан. В ходе мероприятия проведено 1 648 разъяснительных бесед с гражданами.

За этот период зафиксировано 973 нарушения природоохранного законодательства и составлено 611 административных протоколов. Самые распространенные нарушения: несанкционированные свалки, засорение земель, незаконные рубки деревьев и нарушение правил использования водных биоресурсов.

В правоохранительные органы передан 31 материал с признаками уголовных правонарушений, открыто 15 уголовных производств.

Кроме нарушений "мирного времени", ТЭК рассчитывают вред окружающей среде, причиненный российской агрессией. С октября 2025 по январь 2026 года инспекторы оценили ущерб в 187,221 млн грн, из которых 184,231 млн грн - из-за загрязнения почв и земель от ракетно-бомбовых ударов, а 2,990 млн грн - из-за загрязнения атмосферного воздуха.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Зубовича, ТЭК демонстрируют эффективность и должны масштабироваться на всю территорию Украины для системной защиты окружающей среды.

Напомним, после ракетно-дроновой атаки РФ на энергетические объекты 7 марта в реке Днестр зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Маслянистые пятна и пленка на воде отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.