Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые пункты экологического контроля оценили ущерб окружающей среде почти в 187 млн грн

окружающая среда
Ущерб окружающей среде от нарушений и войны оценен в 187 млн грн / Минэкономики

Система новых пунктов экологического контроля (ТЭК) в Украине уже показывает эффективность: за несколько месяцев работы зафиксировано почти тысячу нарушений, составлено более 600 протоколов и рассчитаны ущерб окружающей среде более чем на 187 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

На сегодняшний день ТЭК функционируют в трех округах:

  • Центральный (Черкасская и Полтавская области) - 7 инспекторов, что составляет 15,2% от численности состава;
  • Полесский (Житомирская и Ровенская области) - 14 инспекторов, 27,4%;
  • Юго-Западный (Одесская и Николаевская области) - 12 инспекторов, 13,6%.

Деятельность инспекторов

С октября 2025 по февраль 2026 экоинспекторы провели 873 патрулирования, 224 рейда и 45 оперативных выездов на вызовы Нацполиции и граждан. В ходе мероприятия проведено 1 648 разъяснительных бесед с гражданами.

За этот период зафиксировано 973 нарушения природоохранного законодательства и составлено 611 административных протоколов. Самые распространенные нарушения: несанкционированные свалки, засорение земель, незаконные рубки деревьев и нарушение правил использования водных биоресурсов.

В правоохранительные органы передан 31 материал с признаками уголовных правонарушений, открыто 15 уголовных производств.

Кроме нарушений "мирного времени", ТЭК рассчитывают вред окружающей среде, причиненный российской агрессией. С октября 2025 по январь 2026 года инспекторы оценили ущерб в 187,221 млн грн, из которых 184,231 млн грн - из-за загрязнения почв и земель от ракетно-бомбовых ударов, а 2,990 млн грн - из-за загрязнения атмосферного воздуха.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Зубовича, ТЭК демонстрируют эффективность и должны масштабироваться на всю территорию Украины для системной защиты окружающей среды.

Напомним, после ракетно-дроновой атаки РФ на энергетические объекты 7 марта в реке Днестр зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Маслянистые пятна и пленка на воде отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.

Автор:
Татьяна Гойденко