Україна залучає міжнародних партнерів до аналізу води у Дністрі після обстрілу РФ

Ситуація із забрудненням річки Дністер внаслідок ракетно-дронових обстрілів з боку Росії перебуває під постійним контролем українських та молдовських органів влади. Дністер є стратегічно важливою річкою, яка забезпечує до 80% питних потреб Молдови.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

В Україні найбільшу увагу приділено захисту питного водозабору на Дністрі у районі села Біляївка Одеської області та наданню допомоги Молдові у локалізації забруднення.

"Росія не тільки знищує енергетичну систему, але і вчиняє своїми діями екоцид. Забруднення Дністра – це прямий наслідок російської агресії. Внаслідок обстрілів і гасіння пожеж уражених об’єктів відбулося потрапляння небезпечних речовин у воду. Ми зафіксували перевищення допустимих концентрацій нафтопродуктів у 2.5 рази, барію – у 3–6 разів, що опосередковано свідчить про зв’язок із вибуховими речовинами", – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

В Україні забруднення наразі фіксується у Дністровському лимані, але вжито всіх необхідних заходів для недопущення його потрапляння до питних водозаборів, зокрема для Одеси. Встановлено бонові загородження, застосовуються сорбенти для локалізації та зменшення впливу забруднення. Одеська обласна військова адміністрація здійснює постійний моніторинг ситуації, а водоканалам надано рекомендації щодо більш ретельного очищення води. Також триває відбір проб і лабораторний аналіз.

За словами Овчаренко, Україна оперативно відреагувала на ситуацію:

Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження щодо забруднення;

до розслідування залучено фахівців Держекоінспекції;

налагоджено міжурядову комунікацію з Молдовою;

проводиться постійний лабораторний моніторинг якості води.

Україна та Молдова також звернулися до міжнародних партнерів для підтримки у проведенні додаткових досліджень, зокрема щодо ідентифікації поліхлорованих біфенілів та сполук, що містяться у складі засобів ураження (ракетного палива). Обидві країни координують дії та очікують на допомогу міжнародних лабораторій для проведення відповідних аналізів.

Нагадаємо, маслянисті плями та плівка на воді Дністера вже помічені у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях, а лабораторні дослідження підтвердили перевищення норм.