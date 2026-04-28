Україна та Молдова запускають проєкт з управління басейном Дністра: чому це важливо

Україна та Молдова розпочали спільний проєкт із транскордонного управління водними ресурсами річки Дністер. Метою ініціативи є забезпечення безпеки водопостачання для 8 мільйонів мешканців регіону, а також адаптація екосистеми до кліматичних змін.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Робота ведеться за підтримки Глобального екологічного фонду (GEF), Програми розвитку ООН (UNDP), ОБСЄ та Водної Конвенції Європейської економічної комісії ООН (UNECE).

Заступниця міністра Ірина Овчаренко зазначає: "Для України й Молдови це питання не лише екології, а й безпеки громад, стабільного водопостачання та сталого розвитку регіону. Ми have спільно реагувати на ризики, модернізувати інфраструктуру та впроваджувати сучасний моніторинг якості води".

Ключові напрямки діяльності на найближчий період включають:

розробку методології екологічного стоку для підтримки рівня води в річці;

пошук інвестицій для покращення екологічного стану басейну;

підготовку рекомендацій щодо очищення води для зрошення в агросекторі.

Важливим компонентом співпраці є модернізація Дністровської комісії. Проєктом передбачено проведення незалежної оцінки її роботи та створення вебпорталу для відкритого доступу до даних про стан річки. Україна також планує перейняти досвід Міжнародної комісії із захисту річки Дунай.

Активна фаза співпраці між країнами триває з 2017 року. За цей час провели масштабний скринінг забруднюючих речовин та підготовлено Транскордонний діагностичний аналіз (TDA). У 2021 році держави затвердили Стратегічну програму дій до 2035 року, а у 2024 році Уряд України офіційно затвердив План управління річковим басейном Дністра для української частини басейну.

Нагадаємо, ситуація із забрудненням річки Дністер внаслідок ракетно-дронових обстрілів з боку Росії перебуває під постійним контролем українських та молдовських органів влади. Дністер є стратегічно важливою річкою, яка забезпечує до 80% питних потреб Молдови.