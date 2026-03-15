Молдова просить ЄС допомогти через забруднення Дністра

Прем’єр-міністр Республіки Молдова Александру Мунтяну закликав активувати захисний механізм Європейського Союзу для реагування на забруднення річки Дністер, куди потрапили нафтопродукти після російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на молдавську служба "Радіо Свобода".

Глава молдовського уряду звернувся до європейських партнерів із проханням допомогти швидко мобілізувати фахівців та спеціальне обладнання для ліквідації наслідків забруднення. За його словами, Республіці Молдова необхідні системи для вловлювання та збору нафтових домішок із води, а також мобільні станції контролю її якості.

Військовослужбовці Молдови розгортають табір у місті Курешниця в районі Сороки, де вже встановлено перші фільтри для затримання забруднювальних речовин. Крім того, влада звернулася по допомогу до Румунії, і на річці встановили другу захисну дамбу.

Міністр навколишнього середовища Молдови Георге Гайдер повідомив, що українські служби також працюють на своїй ділянці Дністра, щоб локалізувати наслідки забруднення.

Паливо потрапило до річки після російських бомбардувань 7 березня об’єктів Дністровської гідроелектростанції у Чернівецькій області. Забруднення продовжує поширюватися течією Дністра, який є основним джерелом водопостачання для Кишинева та багатьох інших населених пунктів країни.

Перші повідомлення про нафтові плями з’явилися 9 березня поблизу села Наславча на кордоні з Україною. За словами міністра, 12 березня рівень забруднювачів у воді там перевищив допустимі норми, через що ситуації присвоїли жовтий рівень екологічної тривоги.

Влада також розглядає можливість тимчасового припинення водопостачання в окремих населених пунктах на півночі Молдови, щоб уникнути ризиків для населення.

Міністерство економіки України повідомило, що Україна та Молдова скоординували спільні кроки для мінімізації наслідків транскордонного забруднення Дністра. Рішення ухвалили 12 березня на позачерговому засіданні Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер.

Українську делегацію очолила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко. У засіданні також брали участь представники Міністерства закордонних справ України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентру, а також обласних військових адміністрацій Вінницької області, Одеської області та Чернівецької області, а також компанії "Укргідроенерго".

Молдовську делегацію представляла заступниця міністра охорони довкілля Молдови Вікторія Гратій разом із представниками профільного міністерства, екологічних служб та гідрометеорологічних структур.

Під час засідання сторони погодили спільний план дій для локалізації забруднення. Йдеться про посилений моніторинг якості води, додаткові лабораторні дослідження на вміст нафтопродуктів і хімічних речовин, а також технічні заходи — встановлення загороджувальних бонів, використання сорбентів і скімерів для стримування поширення забруднення вниз за течією.

Крім того, Україна та Молдова домовилися звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити дії Росії, які призвели до пошкодження об’єктів гідроенергетичної інфраструктури та екологічного забруднення Дністра. Для обох держав це питання не лише ліквідації наслідків аварії, а й захисту екологічної безпеки на транскордонному рівні.