Молдова просит ЕС помочь из-за загрязнения Днестра

Премьер-министр Республики Молдова Александр Мунтян призвал активировать защитный механизм Европейского Союза для реагирования на загрязнение реки Днестр, куда попали нефтепродукты после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на молдавскую служба "Радио Свобода".

Глава молдавского правительства обратился к европейским партнерам с просьбой помочь быстро мобилизовать специалистов и специальное оборудование для ликвидации последствий загрязнения. По его словам, Республике Молдова необходимы системы для улавливания и сбора нефтяных примесей из воды, а также мобильные станции контроля качества.

Военнослужащие Молдовы разворачивают лагерь в городе Курешница в районе Сороки, где установлены первые фильтры для задержания загрязняющих веществ. Кроме того, власти обратились за помощью в Румынию, и на реке установили вторую защитную дамбу.

Министр окружающей среды Молдовы Георг Гайдер сообщил, что украинские службы также работают на своем участке Днестра, чтобы локализовать последствия загрязнения.

Топливо попало в реку после российских бомбардировок 7 марта объектов Днестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области. Загрязнение продолжает распространяться по течению Днестра, который является основным источником водоснабжения для Кишинева и многих других населенных пунктов страны.

Первые сообщения о нефтяных пятнах появились 9 марта вблизи села Наславча на границе с Украиной. По словам министра, 12 марта уровень загрязнителей в воде там превысил допустимые нормы, из-за чего ситуации присвоили желтый уровень экологической тревоги.

Власти также рассматривают возможность временного прекращения водоснабжения в отдельных населенных пунктах на севере Молдовы во избежание рисков для населения.

Министерство экономики Украины сообщило, что Украина и Молдова скоординировали общие шаги для минимизации последствий трансграничного загрязнения Днестра. Решение было принято 12 марта на внеочередном заседании Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр.

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирина Овчаренко. В заседании также приняли участие представители Министерства иностранных дел Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентру, а также областных военных администраций Винницкой области, Одесской области и Черновицкой области, а также компании "Укргидроэнерго".

Молдавскую делегацию представляла заместитель министра охраны окружающей среды Молдовы Виктория Гратий вместе с представителями профильного министерства, экологических служб и гидрометеорологических структур.

Во время заседания стороны согласовали общий план действий по локализации загрязнения. Речь идет об усиленном мониторинге качества воды, дополнительных лабораторных исследованиях на содержание нефтепродуктов и химических веществ, а также технических мероприятиях — установке заградительных бонов, использовании сорбентов и скиммеров для сдерживания распространения загрязнения вниз по течению.

Кроме того, Украина и Молдова договорились обратиться в международные организации с призывом осудить действия России, повлекшие повреждение объектов гидроэнергетической инфраструктуры и экологического загрязнения Днестра. Для обоих государств это вопрос не только ликвидации последствий аварии, но и защиты экологической безопасности на трансграничном уровне.