Морской рыбный промысел Украины на паузе: какие убытки и что ждет отрасль

Морской рыбный промысел Украины находится в вынужденной паузе из-за полномасштабной войны. Ежегодные прямые убытки оценивают от 1 до 1,5 млрд грн, в том числе только на камбале-калкан – около 60 млн грн.

Об этом Delo.ua сообщил глава союза "Рыба Украины" Любомир Гайдамака.

По его словам, сегодня морской рыбный промысел Украины находится в состоянии вынужденной паузы.

Однако в союзе рассматривают этот период не только как время потерь, но и возможность накопления потенциала для фундаментальной перезагрузки в развитии отрасли.

Финансовые потери отрасли из-за войны войны

Оценивая ущерб от остановки промысла в Черном и Азовском морях, следует понимать масштаб ресурсов, которые сейчас остаются в воде, отметил эксперт.

Если взять только одну премиальную позицию — камбалу-калкан, где годовой лимит составляет около 200 тонн, то при средней рыночной цене 300 грн/кг, отрасль только на этом виде теряет 60 млн грн прямого дохода в год, сообщил Гайдамака.

"Учитывая суммарные лимиты на отлов шпрота, хамсы, бычка, рапаны и других видов в обоих морях, которые совокупно составляют десятки тысяч тонн, отрасль ежегодно недополучает от 1 до 1,5 миллиарда гривен прямой выручки", - заявил глава союза.

По словам Гайдамака, это средства, которые должны идти на зарплаты морякам, налоги и развитие предприятий.

За три года полномасштабного вторжения можно говорить о потерянном обращении в размере более 4 млрд грн, добавил эксперт. И это без учета мультипликативного эффекта:

переработки;

логистики;

смежных сервисов.

Состояние портовой инфраструктуры после атак РФ

Несмотря на регулярные атаки на портовую инфраструктуру Одесщины, специфические объекты, необходимые именно для рыбного промысла (малые причалы, специализированные холодильные мощности, пункты выгрузки), в основном остаются функциональными, отметил Гайдамака.

Это дает основания для сдержанного оптимизма: после стабилизации ситуации безопасности будет возобновить операционную деятельность в кратчайшие сроки, считает глава союза.

В будущем украинское рыболовство должно не просто восстановиться, а полностью модернизироваться. Требуются новые энергоэффективные суда, современное оборудование для минимизации ущерба экосистеме и глубокая переработка.

Удары по портам Одесщины подрывают будущее морского рыболовства

Заместитель директора по науке Украинский научный центр экологии моря (УкрНЦЭМ) Виктор Коморин выразил Delo.ua противоположное мнение по поводу будущего морского рыболовства.

Основное влияние ударов россиян по портам заключается не только в дополнительном ухудшении экологического состояния акваторий, но и в том, что они удаляют возможность возобновления рыбохозяйственной деятельности в море после войны, считает Коморин.

Загрязнение прибрежных вод, нарушение состояния нерестовых, нагульных и кормовых акваторий, риски для донных группировок и всеобщая деградация среды создают серьезные долгосрочные ограничения для предстоящего восстановления рыбной отрасли, пояснил заместитель директора по науке УкрНЦЭМ.

"Таким образом речь идет не столько о текущих потерях отлова, сколько о подрыве экологической базы, без которой невозможно полноценное восстановление морского рыболовства в послевоенный период", - подчеркнул Коморин.

Ущерб для Черного моря из-за российских обстрелов портов Одесщины

Точная итоговая оценка экологического ущерба для морской среды из-за ударов России по портовой инфраструктуре Одесщины начиная с зимы 2025 года еще требует детальных расчетов, подчеркнул Коморин.

Она должна учитывать не только непосредственную площадь загрязнения, но и отложенные последствия для морской биоты, донных экосистем, прибрежных селений, рекреационного потенциала и качества морской среды в целом, сказал эксперт.

"По экспертным оценкам, экологический ущерб, причиненный морской экосистеме в результате таких обстрелов и попадания загрязняющих веществ в море, может составлять не менее сотни миллионов гривен, а с учетом долгосрочных экосистемных последствий - достигать значительно более высокого уровня", - заявил Коморин.

То есть, по словам заместителя директора по науке УкрНЦЭМ, речь идет не о локальном инциденте, а о системном негативном влиянии на прибрежную часть Черного моря.

В конце февраля 2026 года Министерство развития общин и территорий Украины сообщало, что с начала полномасштабной войны повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, а также более 150 гражданских судов.

В ночь на 3 марта российская армия совершила несколько атак дронами по портовой инфраструктуре Одесской области.

Также в ночь на 7 марта 2026 года враг атаковал портовую инфраструктуру Одесщины.