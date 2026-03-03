Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области дронами: какие последствия (ФОТО)

Министерство развития общин и территорий Украины

В ночь на 3 марта российская армия совершила несколько атак дронами по портовой инфраструктуре Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

В результате обстрелов зафиксированы повреждения отдельных объектов и сооружений на территории порта, а также зданий и инфраструктуры предприятий, работающих в портовой зоне.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины.

Взрывной волной повреждены офисные помещения компаний-партнеров. Также зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры в пределах порта.

На отдельных участках возникли возгорания, оперативно ликвидированные силами предприятий.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины.

В ведомстве сообщили, что пострадавших нет.

Сейчас профильные службы работают на местах, идет уточнение информации и оценка последствий атаки.

Напомним, ночью 27 февраля российская армия снова атаковала портовую и припортовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, складских и производственных помещений, а также техники предприятий.

С начала полномасштабной войны повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 гражданских судов.

Автор:
Светлана Манько