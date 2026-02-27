Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области (ФОТО)

Ночью 27 февраля российская армия снова атаковала портовую и припортовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, складских и производственных помещений, а также техники предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, на отдельных локациях возникли возгорания, в том числе контейнеры с продовольственными товарами.

По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели ликвидировали последствия возгораний.

Кулеба рассказал, что на местах работают профильные службы.

Министр подчеркнул, что враг продолжает избивать по морской логистике. С начала полномасштабной войны повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 гражданских судов.

"Несмотря на это, украинский морской коридор работает, обработано более 176 миллионов тонн грузов, из них более 150 миллионов тонн - зерно. Несмотря на удары, мы выполняем гарантии продовольственной безопасности", - подытожил Кулеба.

Напомним, ночью 23 февраля российская армия снова атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области. Тогда два человека погибли, еще трое получили ранения.