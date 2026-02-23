Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области: есть погибшие и раненые

Ночью 23 февраля российская армия снова атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области. По предварительной информации, два человека погибли, еще трое ранены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Кулеба рассказал, что все профильные службы работают на месте, последствия атаки ликвидируются.

Министр отметил, что также получила повреждения территория накопителя грузового транспорта.

"Это очередной удар по гражданской логистике и портовой инфраструктуре. Россия системно атакует объекты, не имеющие никакого военного назначения, пытаясь взорвать экономику региона и страны в целом", - подчеркнул Кулеба.

Войска РФ ударили по Одесщине

23 февраля россияне атаковали Одесщину беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Из-за обстрелов погибли 20-летняя девушка и мужчина в возрасте около 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4700 ударов по объектам "Укрзализныци". Также повреждены и уничтожены 24 тысяч объектов железнодорожной инфраструктуры и 686 портовой.