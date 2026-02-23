Запланована подія 2

Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеської області: є загиблі та поранені

Уночі 23  лютого російська армія знову атакувала припортову інфраструктуру Одеської області. За попередньою інформацією, дві людини загинули, ще троє поранені. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога.

Кулеба розповів, що всі профільні служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються.

Міністр зауважив, що також зазнала пошкоджень територія накопичувача вантажного транспорту.

"Це черговий удар по цивільній логістиці та портовій інфраструктурі. Росія системно атакує об’єкти, які не мають жодного військового призначення, намагаючись підірвати економіку регіону та країни загалом", - наголосив Кулеба.

23 лютого росіяни атакували Одещину безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через обстріли загинули 20-річна дівчина та чоловік віком близько 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Унаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4700 ударів по об'єктах "Укрзалізниці". Також пошкоджено та знищено 24 тисячі об’єктів залізничної інфраструктури та 686 портової. 

Автор:
Світлана Манько