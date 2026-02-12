За час війни пошкоджено тисячі об’єктів транспортної інфраструктури: 686 портової та 24 тисячі залізничної

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4700 ударів по об'єктах "Укрзалізниці". Пошкоджено та знищено 24 тисячі об’єктів залізничної інфраструктури та 686 портової.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

"Логістика в умовах війни є критично важливою складовою національної безпеки, саме тому Росія системно атакує порти, залізницю, дороги та іншу транспортну інфраструктуру" — зазначив Олексій Кулеба.

Він повідомив, що за період повномасштабного вторгнення зафіксовано такі втрати:

686 об'єктів портової інфраструктури пошкоджено або знищено;

150 цивільних суден зазнали уражень;

224 цивільні особи (включаючи іноземців) постраждали;

4700 ударів завдано по інфраструктурі Укрзалізниці, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів;

266 ударів по рухомому складу відбулося з початку поточного року.

Ключові показники галузей

Кулеба також поінформував депутатів про ключові результати роботи галузі.

Залізниця. Міжнародне пасажирське сполучення з країнами ЄС збільшилося на 20%. Триває будівництво євроколії на ділянці Чоп–Ужгород. Підписано договір із компанією Alstom на закупівлю 55 електровозів для оновлення парку рухомого складу.

Порти. Забезпечено стабільну роботу шести морських портів. Через Український морський коридор транспортовано 173 млн тонн вантажів, з яких понад 103 млн тонн становить зернова продукція.

Автомобільний транспорт. Дію угоди про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом продовжено до 2027 року. Реалізовано масштабування сервісу "єЧерга" та впроваджено систему електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН).

Пункти пропуску. Завдяки використанню модульних конструкцій проведено модернізацію 10 пунктів пропуску. Це дозволило скоротити видатки бюджету на суму близько 1,5 млрд грн.

Авіація. Інфраструктура аеропортів підтримується у стані готовності. Державне підприємство "Украерорух" продовжує роботу. Розроблено Стратегію розвитку цивільної авіації, розраховану до 2030 року.

Олексій Кулеба підсумував, що логістична мережа є базовою екосистемою для економіки та розвитку територіальних громад, і її розвиток неможливо відокремлювати від політики розвитку територій.

Нагадаємо, 11 лютого російська армія завдала удару по залізничній станції на Дніпропетровщині та по залізничному депо в Конотопі. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура.