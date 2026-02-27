Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області (ФОТО)

атака
Вночі ворог вчергове обстріляв портову та припортову інфраструктуру на Одещині. / ДСНС

Уночі 27  лютого російська армія знову атакувала портову та припортову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, на окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

Фото 2 — Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області (ФОТО)

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Рятувальники ліквідували наслідки займань.

Кулеба розповів, що на місцях працюють профільні служби.

Міністр наголосив, що ворог продовжує бити по морській логістиці. З початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден.

"Попри це український морський коридор працює, оброблено понад 176 мільйонів тон вантажів, з них понад 150 мільйонів тон - зерно. Незважаючи на удари, ми виконуємо гарантії продовольчої безпеки", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, уночі 23  лютого російська армія знову атакувала припортову інфраструктуру Одеської області.Тоді дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Автор:
Світлана Манько