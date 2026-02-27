Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області (ФОТО)

Уночі 27 лютого російська армія знову атакувала портову та припортову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, на окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Рятувальники ліквідували наслідки займань.

Кулеба розповів, що на місцях працюють профільні служби.

Міністр наголосив, що ворог продовжує бити по морській логістиці. З початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден.

"Попри це український морський коридор працює, оброблено понад 176 мільйонів тон вантажів, з них понад 150 мільйонів тон - зерно. Незважаючи на удари, ми виконуємо гарантії продовольчої безпеки", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, уночі 23 лютого російська армія знову атакувала припортову інфраструктуру Одеської області.Тоді дві людини загинули, ще троє отримали поранення.