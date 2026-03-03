Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одеської області дронами: які наслідки (ФОТО)

У ніч на 3 березня російська армія здійснила кілька атак дронами по портовій інфраструктурі Одеської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження окремих об’єктів і споруд на території порту, а також будівель та інфраструктури підприємств, що працюють у портовій зоні.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України.

Вибуховою хвилею пошкоджено офісні приміщення компаній-партнерів. Також зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах порту.

На окремих ділянках виникли займання, які були оперативно ліквідовані силами підприємств.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві повідомили, що постраждалих немає.

Наразі профільні служби працюють на місцях, триває уточнення інформації та оцінка наслідків атаки.

Нагадаємо, уночі 27 лютого російська армія знову атакувала портову та припортову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств.

З початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден.