"Рыбные" аукционы принесли государству более 52 млн. грн.

В 2025 году электронные аукционы в системе Прозорро в рыбной отрасли принесли государству 52,3 млн. грн. Для сравнения, в 2021 году от реализации лотов государство получило всего 15,4 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Из этой суммы 11,1 млн. грн. направлено в специальный фонд на зарыбление водоемов, что позволяет объединить прозрачное распределение ресурсов с их воспроизводством. В 2025 году проведено 599 аукционов, заключено 189 договоров по 260 лотам.

Самые высокие показатели реализации лотов зафиксированы на Кременчугском и Каневском водохранилищах, в низовьях Днестра, Днестровском лимане и на Дунае.

В течение года обеспечено вселение почти 11 млн. экземпляров водных биоресурсов, а дополнительно проведено зарыбление объемом 50 тонн карпа, толстолоба и белого амура в ключевых водоемах. Общий отлов водных биоресурсов составил более 11,4 тыс. тонн, а объем продукции аквакультуры – более 16 тыс. тонн.

Кроме цифровизации рынка, участники заседания обсудили практическую реализацию мелиоративной реформы, развитие организаций водопользователей, привлечение международной поддержки, евроинтеграцию и импортозамещение рыбной продукции. Среди приоритетов на 2026 год – расширение программ зарыбления, усиление контроля, дальнейшая цифровизация и приближение стандартов отрасли к европейским.

По словам заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, электронные аукционы превратились из инструмента прозрачности в механизм развития отрасли, а цифровизация напрямую конвертируется в восстановление водных биоресурсов и долгосрочную устойчивость рыбного хозяйства.

Минэкономики и Госрыбагентство добавили отечественную рыбную продукцию в каталог Prozorro Market. Теперь государственные заказчики могут быстро и без бюрократии закупать свежемороженую рыбу напрямую у украинских производителей.