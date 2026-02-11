Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Рыбные" аукционы принесли государству более 52 млн. грн.

отлов рыбы, запрет
Проведено 599 аукционов, заключено 189 договоров по 260 лотам

В 2025 году электронные аукционы в системе Прозорро в рыбной отрасли принесли государству 52,3 млн. грн. Для сравнения, в 2021 году от реализации лотов государство получило всего 15,4 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Из этой суммы 11,1 млн. грн. направлено в специальный фонд на зарыбление водоемов, что позволяет объединить прозрачное распределение ресурсов с их воспроизводством. В 2025 году проведено 599 аукционов, заключено 189 договоров по 260 лотам.

Самые высокие показатели реализации лотов зафиксированы на Кременчугском и Каневском водохранилищах, в низовьях Днестра, Днестровском лимане и на Дунае.

В течение года обеспечено вселение почти 11 млн. экземпляров водных биоресурсов, а дополнительно проведено зарыбление объемом 50 тонн карпа, толстолоба и белого амура в ключевых водоемах. Общий отлов водных биоресурсов составил более 11,4 тыс. тонн, а объем продукции аквакультуры – более 16 тыс. тонн.

Кроме цифровизации рынка, участники заседания обсудили практическую реализацию мелиоративной реформы, развитие организаций водопользователей, привлечение международной поддержки, евроинтеграцию и импортозамещение рыбной продукции. Среди приоритетов на 2026 год – расширение программ зарыбления, усиление контроля, дальнейшая цифровизация и приближение стандартов отрасли к европейским.

По словам заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, электронные аукционы превратились из инструмента прозрачности в механизм развития отрасли, а цифровизация напрямую конвертируется в восстановление водных биоресурсов и долгосрочную устойчивость рыбного хозяйства.

Минэкономики и Госрыбагентство добавили отечественную рыбную продукцию в каталог Prozorro Market. Теперь государственные заказчики могут быстро и без бюрократии закупать свежемороженую рыбу напрямую у украинских производителей.

Автор:
Татьяна Гойденко