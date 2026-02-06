Отечественная рыбная продукция теперь доступна для государственных закупок

Минэкономики и Госрыбагентство добавили отечественную рыбную продукцию в каталог Prozorro Market. Теперь государственные заказчики могут быстро и без бюрократии закупать свежемороженую рыбу напрямую у украинских производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Правительственного портала.

Поддержка национального производителя

"Отныне государственные заказчики – от учреждений здравоохранения до силовых структур – могут быстро, удобно и без лишней бюрократии закупать качественную рыбу непосредственно у украинских производителей", - говорится в сообщении.

В Prozorro Market появился широкий ассортимент свежемороженой украинской рыбы, среди которой толстолоб, карп, клариевый сом и другие виды, соответствующие высоким стандартам качества и безопасности пищевых продуктов.

Привлечение отечественной рыбы в Prozorro Market не только расширяет доступ государственных заказчиков к качественной продукции, но и способствует развитию украинской отрасли аквакультуры и рыбопереработки. Это поддерживает существующие рабочие места и создает условия для увеличения производственных мощностей, отмечает пресс-служба.

Госрыбагентство призывает производителей активно приобщаться к маркетплейсу, а государственным заказчикам – отдавать предпочтение украинской продукции. Совместная работа на внутреннем рынке является важным шагом по укреплению продовольственной безопасности страны.

Напомним, Кабинет министров утвердил изменения в Порядок оказания поддержки производителям пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от войны территориях. Изменения позволяют обеспечить непрерывное действие программы в связи с передачей функций Минагрополитики Минэкономики.