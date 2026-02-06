Запланована подія 2

Вітчизняна рибна продукція тепер доступна для державних закупівель

риба
Українська риба у Prozorro Market / Freepik

Мінекономіки та Держрибагентство додали вітчизняну рибну продукцію до каталогу Prozorro Market. Тепер державні замовники можуть швидко та без бюрократії закуповувати свіжоморожену рибу напряму у українських виробників.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Урядового порталу.

Підтримка національного виробника

"Відтепер державні замовники – від закладів охорони здоров’я до силових структур – мають змогу швидко, зручно та без зайвої бюрократії закуповувати якісну рибу безпосередньо в українських виробників", - йдеться в повідомленні.

У Prozorro Market з’явився широкий асортимент свіжомороженої української риби, серед якої товстолоб, короп, сом кларієвий та інші види, що відповідають високим стандартам якості та безпеки харчових продуктів. 

Залучення вітчизняної риби до Prozorro Market не лише розширює доступ державних замовників до якісної продукції, а й сприяє розвитку української галузі аквакультури та рибопереробки. Це підтримує існуючі робочі місця та створює умови для збільшення виробничих потужностей, наголошує пресслужба.

Держрибагентство закликає виробників активно долучатися до маркетплейсу, а державних замовників – віддавати перевагу українській продукції. Спільна робота на внутрішньому ринку є важливим кроком для зміцнення продовольчої безпеки країни.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку надання підтримки виробникам прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від війни територіях. Зміни дозволяють забезпечити безперервну дію програми у зв’язку з передачею функцій Мінагрополітики до Мінекономіки.

Автор:
Ольга Опенько