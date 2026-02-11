"Рибні" аукціони принесли державі понад 52 млн грн

У 2025 році електронні аукціони у системі Прозорро в рибній галузі принесли державі 52,3 млн грн. Для порівняння, у 2021 році від реалізації лотів держава отримала лише 15,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

З цієї суми 11,1 млн грн спрямовано до спеціального фонду на зариблення водойм, що дозволяє поєднати прозорий розподіл ресурсів із їх відтворенням. У 2025 році проведено 599 аукціонів, укладено 189 договорів щодо 260 лотів.

Найвищі показники реалізації лотів зафіксовані на Кременчуцькому та Канівському водосховищах, у пониззі Дністра, Дністровському лимані та на Дунаї.

Протягом року забезпечено вселення майже 11 млн екземплярів водних біоресурсів, а додатково проведено зариблення обсягом 50 тонн коропа, товстолоба та білого амура у ключових водоймах. Загальний вилов водних біоресурсів склав понад 11,4 тис. тонн, а обсяг продукції аквакультури – понад 16 тис. тонн.

Окрім цифровізації ринку, учасники засідання обговорили практичну реалізацію меліоративної реформи, розвиток організацій водокористувачів, залучення міжнародної підтримки, євроінтеграцію та імпортозаміщення рибної продукції. Серед пріоритетів на 2026 рік – розширення програм зариблення, посилення контролю, подальша цифровізація та наближення стандартів галузі до європейських.

За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, електронні аукціони перетворилися з інструменту прозорості на механізм розвитку галузі, а цифровізація безпосередньо конвертується у відновлення водних біоресурсів та довгострокову сталість рибного господарства.

Зауважимо, Мінекономіки та Держрибагентство додали вітчизняну рибну продукцію до каталогу Prozorro Market. Тепер державні замовники можуть швидко та без бюрократії закуповувати свіжоморожену рибу напряму у українських виробників.