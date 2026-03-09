Морський рибний промисел України на паузі: які збитки та що чекає галузь

Морський рибний промисел України перебуває у вимушеній паузі через повномасштабну війну. Щорічні прямі збитки оцінюють від 1 до 1,5 млрд грн, зокрема лише на камбалі-калкан - близько 60 млн грн.

Про це Delo.ua повідомив голова спілки "Риба України" Любомир Гайдамака.

За його словами, сьогодні морський рибний промисел України перебуває у стані вимушеної паузи.

Проте у спілці розглядають цей період не лише як час втрат, а як можливість накопичення потенціалу для фундаментального перезавантаження у розвитку галузі.

Фінансові втрати галузі через війну

Оцінюючи збитки від зупинки промислу в Чорному та Азовському морях, варто розуміти масштаб ресурсів, які зараз залишаються у воді, зазначив експерт.

Якщо взяти лише одну преміальну позицію — камбалу-калкан, де річний ліміт складає близько 200 тонн, то при середній ринковій ціні у 300 грн/кг, галузь лише на цьому виді втрачає 60 млн грн прямого доходу на рік, повідомив Гайдамака.

"Враховуючи сумарні ліміти на вилов шпрота, хамси, бичка, рапани та інших видів в обох морях, які сукупно складають десятки тисяч тонн, галузь щорічно недоотримує від 1 до 1,5 мільярда гривень прямого виторгу", - заявив голова спілки.

За словами Гайдамака, це кошти, які мали б йти на зарплати морякам, податки та розвиток підприємств.

За три роки повномасштабного вторгнення можна говорити про втрачений обіг у розмірі понад 4 млрд грн, додав експерт. І це без урахування мультиплікативного ефекту:

переробки;

логістики;

суміжних сервісів.

Стан портової інфраструктури після атак РФ

Попри регулярні атаки на портову інфраструктуру Одещини специфічні об'єкти, необхідні саме для рибного промислу (малі причали, спеціалізовані холодильні потужності, пункти вивантаження), здебільшого залишаються функціональними, зазначив Гайдамака.

Це дає підстави для стриманого оптимізму: після стабілізації безпекової ситуації буде можливість відновити операційну діяльність у найкоротші терміни, вважає голова спілки.

У майбутньому українське рибальство має не просто відновитися, а повністю модернізуватися. Потрібна нові енергоефективні судна, сучасне обладнання для мінімізації шкоди екосистемі та глибока переробка.

Удари по портах Одещини підривають майбутнє морського рибальства

Заступник директора з науки Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ) Віктор Коморін висловив Delo.ua протилежну думку щодо майбутнього морського рибальства.

Основний вплив ударів росіян по портах полягає не лише у додатковому погіршенні екологічного стану акваторій, а й у тому, що вони віддаляють можливість відновлення рибогосподарської діяльності в морі після завершення війни, вважає Коморін.

Забруднення прибережних вод, порушення стану нерестових, нагульних і кормових акваторій, ризики для донних угруповань і загальна деградація середовища створюють серйозні довгострокові обмеження для майбутнього відновлення рибної галузі, пояснив заступник директора з науки УкрНЦЕМ.

"Таким чином нині йдеться не стільки про поточні втрати вилову, скільки про підрив екологічної бази, без якої неможливе повноцінне відновлення морського рибальства у післявоєнний період", - підкреслив Коморін.

Збитки для Чорного моря через російські обстріли портів Одещини

Точна підсумкова оцінка екологічних збитків для морського середовища через удари Росії по портовій інфраструктурі Одещини починаючи з зими 2025 року ще потребує детальних розрахунків, підкреслив Коморін.

Вона має враховувати не лише безпосередню площу забруднення, а й відкладені наслідки для морської біоти, донних екосистем, прибережних оселищ, рекреаційного потенціалу та якості морського середовища в цілому, сказав експерт.

"За експертними оцінками, екологічні збитки, завдані морській екосистемі внаслідок таких обстрілів і потрапляння забруднювальних речовин у море, можуть становити щонайменше сотні мільйонів гривень, а з урахуванням довгострокових екосистемних наслідків - сягати значно вищого рівня", - заявив Коморін.

Тобто, за словами заступника директора з науки УкрНЦЕМ, мова йде не про локальний інцидент, а про системний негативний вплив на прибережну частину Чорного моря.

Наприкінці лютого 2026 року Міністерство розвитку громад та територій України повідомляло, що з початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, а також понад 150 цивільних суден.

У ніч на 3 березня російська армія здійснила кілька атак дронами по портовій інфраструктурі Одеської області.

Також у ніч на 7 березня 2026 року ворог атакував портову інфраструктуру Одещини.